Oggi, 29 maggio è stata trasmessa nel primo pomeriggio su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al Trono Classico. È arrivata la primavera e con essa anche il periodo in cui i tronisti di Uomini e Donne concludono il loro percorso nello show con la classica scelta di rito con tanto di petali rossi.

Il rituale non è cambiato e poche ore fa è andata in onda la scelta della tronista Angela Nasti che ha deciso di uscire dal programma insieme al suo corteggiatore Alessio Campoli.

Determinante la villa

La puntata della scelta di Angela Nasti ha avuto inizio con i saluti di rito da parte di Maria De Filippi, verso il pubblico, gli opinionisti in studio e i tronisti, Angela, Andrea e Giulia. Subito dopo la conduttrice ha mostrato ai presenti alcuni video riguardanti ciò che è successo fra Angela e i suoi corteggiatori in villa.

Uomini e Donne anticipazioni, la scelta di Angela

Tutto è iniziato con l'arrivo in villa di Angela che è poi rimasta ad attendere i suoi pretendenti. Arrivati anche loro, la tronista ha deciso di parlare prima con Luca e poi andare in SPA con Alessio. La scelta della tronista, ovviamente, ha fatto arrabbiare moltissimo Luca che ha voluto immediatamente parlare con Angela. Dopo di ciò la Nasti ha deciso di fare ascoltare la canzone "Fragile" di Elisa a Luca e "Casa" di Giordana Angi ad Alessio. Anche questa scelta della tronista non è stata presa molto bene da Luca che a quel punto ha deciso di andare via dalla villa.

La scelta di Angela

Finito il video riguardante la villa di Angela, si è tornati in studio per dare il via alla scelta vera e propria. Così, Maria De Filippi ha chiesto ai due giovani di uscire dallo studio per aspettare fuori la decisione di Angela. Subito dopo la presentatrice ha chiesto ad un suo collaboratore di posizionare al centro dello studio le famose poltrone rosse e ha chiesto ad Angela chi era la prima persona che avrebbe voluto chiamare.

A quel punto, Angela ha fatto entrare Luca e gli ha detto che la scelta non era lui a causa degli alti e bassi avuti nel corso del trono. Finito lo spazio dedicato alla non scelta, Angela ha mandato a chiamare Alessio e gli ha annunciato che lui era la sua scelta, ricevendo un bel sì in risposta. Fatto questo, Angela e Alessio hanno ballato insieme sotto una cascata di romantici petali rossi e fra gli applausi felici del pubblico. Da non dimenticare che la scelta di Angela Nasti è stata trasmessa in diretta come avverrà anche il 30 maggio per quella di Andrea Zelletta e il 31 per quella di Giulia Cavaglia.

Si segnala inoltre che In studio erano presenti in qualità di ospiti Clarissa Marchese e Federico Gregucci.