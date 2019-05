Lunedì 27 maggio è andata in onda in prime time su Canale 5 l'ottava puntata del Grande Fratello 16 di Barbara D'Urso, nel corso della quale è stata eliminata la concorrente Serena Rutelli. Oltre all'eliminazione di quest'ultima c'è stato ampio spazio dedicato al triangolo formato da Francesca De André, Gennaro Lillio e Giorgio Tambellini e, infine, l'ingresso in casa di Taylor Mega.

Francesca incontra Alessandra

L'ottava puntata con la diretta serale del Grande Fratello Nip ha avuto inizio con i saluti di rito da parte di Barbara D'Urso e dei due opinionisti in studio, Cristiano Malgioglio ed Iva Zanicchi. A seguire è stato dedicato ampio spazio a Francesca De André e alla sua tormentata storia d'amore con Giorgio Tambellini e Gennaro Lillio. Si è affrontato di nuovo l'argomento del presunto tradimento di Giorgio ai danni di Francesca e del contenuto del famoso audio che lo incriminerebbe.

Grande Fratello 16, Cristiano Malgioglio

Per chiarire la situazione, sono entrati nella Casa sia Giorgio che Alessandra, l'amica di Francesca che avrebbe ascoltato l'audio incriminato. Il confronto fra Alessandra e Francesca è stato molto civile e pacato mentre quello fra quest'ultima e Giorgio è stato molto movimentato e acceso. Il tutto si è concluso comunque quando Barbara D'Urso ha cacciato Giorgio dalla Casa perché continuava a ripetere di essere stato vittima di un complotto organizzato ad arte per incastrarlo.

Subito dopo lo spazio dedicato alla De André, c'è stata la sorpresa fatta a Gennaro Lillio che ha avuto la possibilità di incontrare il fratello e di leggere una lettera inviategli dalla sorella.

Daniele riceve una sorpresa

Nella seconda parte della puntata, Barbara D'Urso ha annunciato al pubblico che l'eliminato di questa settimana è Serena Rutelli, Michael Terlizzi e Martina sono salvi. Dopo l'uscita di Serena, la D'Urso ha annunciato ai ragazzi che nel corso della serata ci sarebbe stata una seconda nomination, senza sapere che in realtà il televoto in questione avrebbe sancito il nome del primo finalista dello show.

Così, grazie ad un meccanismo semplice è stato stabilito che i 4 concorrenti a partecipare a questa seconda votazione sarebbero stati Gennaro Lillio, Kiko Nalli, Valentina Vignali ed Enrico Contarin. Dopo aver stabilito questo, è stato dedicato altro spazio a Francesca De André e alla sua situazione familiare. Nell'ultima parte della puntata c'è stata una sorpresa per Daniele che ha visto la sorella ed è stato stabilito che il primo finalista di questa edizione è Gennaro Lillio.

A fine puntata poi Barbara ha dato il benvenuto in casa a Taylor Mega ed ha annunciato che i nominati di questa settimana sono Erica, Kiko ed Enrico.