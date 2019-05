L'attesa è ormai finita, oggi è finalmente andata in onda la prima puntata delle scelte di Uomini e donne. La prima a compiere il passo decisivo è stata Angela Nasti. Come tutti i telespettatori sapranno, in occasione delle scelte la trasmissione è andata in onda in diretta.

Per questo motivo, era impossibile fino a questo momento sapere chi avesse scelto la tronista.

Come di consueto, Maria De Filippi è partita dall'ingresso in studio della tronista. Successivamente ha fatto entrare in studio una coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, a mò di augurio. Dopo pochissimo, infatti, hanno fatto il loro ingresso trionfale Clarissa e Federico. I due ragazzi domani convoleranno a nozze. Subito dopo, la padrona di casa ha fatto entrare i due corteggiatori ed ha mandato in onda i momenti della villa. Al termine della clip, Angela ha preso la sua decisione: ha scelto Alessio.

Uomini e Donne, oggi in onda la scelta di Angela Nasti

L'esterna in villa di Angela è stata molto tormentata: Luca molla tutto e va via

L'esterna in villa non è andata molto bene per Angela. Sin dal primo momento, infatti, la tronista si è trovata a scontrarsi con il corteggiatore Luca. Quest'ultimo è rimasto estremamente infastidito dal comportamento della ragazza nei confronti del suo rivale Alessio. La Nasti, infatti, ha voluto dedicare molto tempo a quest'ultimo portandolo con sé in spa e provocandolo moltissimo con parole e gesti.

Tutto questo, ovviamente, non è stato affatto apprezzato da Luca. Dopo aver preso visione di alcuni filmati, infatti, il ragazzo ha preferito staccare il collegamento e lasciare la villa in modo alquanto furioso. Angela, intanto, ignara della decisione del ragazzo, ha continuato l'esterna con Alessio e si è lasciata annare ad un pianto disperato.

Il momento della scelta: i discorsi di Angela a Luca e Alessio e il lieto fine

Una volta tornato il collegamento in studio, i protagonisti hanno incominciato a confrontarsi in merito a quanto accaduto e a fare le ultime supposizioni in merito alla persona che avrebbe scelto la Nasti. Dopo pochissimo tempo, la conduttrice ha fatto uscire i due corteggiatori e si è arrivati al momento clou.

Il primo ad essere chiamato in studio è stato Luca. Angela ci ha tenuto a ringraziare il ragazzo e a spiegargli di essere rimasta colpita da lui sin dall'inizio. Ad ogni modo è sempre stata prevenuta nei suoi confronti e questo non ha certamente giovato al loro rapporto. Proprio per questo motivo, la ragazza ha deciso di non scegliere lui.

Subito dopo è entrato in studio Alessio. Angela, visibilmente emozionata, ha spiegato al ragazzo che il suo arrivo ha stravolto completamente i suoi piani.

Questo le ha permesso di conoscerlo a fondo e di arrivare a prendere una decisione cosciente al 100%. La tronista gli ha comunicato di essere la sua scelta. Il ragazzo non ha potuto fare a meno di dire di si e una pioggia di petali ha invaso lo studio.

Ci sarà lo stesso lieto fine anche per gli altri due tronisti?