Il 2019 sarà un anno da ricordare per Jacqueline MacInnes Wood, meglio nota come l'interprete di Steffy Forrester nella soap americana Beautiful.

Solo qualche mese fa, l'attrice canadese ha dato alla luce il suo primogenito, Rise Harlen, frutto della sua relazione con il marito di origini italiane Elan Ruspoli. Ma dopo l'importante traguardo nella sua vita privata, ieri 5 maggio è anche arrivato un grande riconoscimento nella sfera lavorativa. Il suo ruolo nella soap Beautiful, infatti, le è valso il titolo di "Migliore attrice protagonista" nella cerimonia dei Daytime Emmys 2019 che si è tenuta a Los Angeles. Un traguardo che arriva a poche settimane dal ritorno in scena di Jacqui, dopo una breve pausa maternità.

Beautiful: Jacqueline conquista la statuetta come "Migliore attrice protagonista"

Jacqueline premiata per le scene della rottura con Liam

Dal punto di vista delle trame di Beautiful, Steffy Forrester ha affrontato un anno difficile in seguito alla fine del suo matrimonio con Liam, avvenuto dopo la scoperta del tradimento con Bill. Le scene in cui l'attrice Jacqueline MacInnes Wood ha messo alla prova la sua bravura non sono mancate, a partire dallo scontro con l'ex marito dopo il ritrovamento del test del DNA. E proprio queste tristi scene hanno permesso all'attrice canadese di raggiungere l'importante riconoscimento per la prima volta nella sua carriera. In passato, invece, tale titolo era stato conquistato per ben due volte dal suo collega e amico Scott Clifton, che riveste il ruolo di Liam Spencer.

Anticipazioni Beautiful: Steffy torna il 23 maggio

Non erano molte le categorie in cui Beautiful era in nominations in occasione delle premiazioni dei Daytime Emmys 2019. Ed in effetti, la soap è rimasta ai margini della serata, aggiudicandosi una sola statuetta proprio grazie all'attrice Jacqueline MacInnes Wood. Quest'ultima ha espresso la grande soddisfazione per l'importante traguardo della sua carriera che riprenderà fra qualche settimana, dopo una pausa dura circa quattro mesi in occasione della nascita del figlio Rise Harlen.

L'interprete di Steffy Forrester ha intanto già ripreso a girare la scorsa settimana e tornerà in scena ufficialmente nella puntata in onda negli Stati Uniti il 23 maggio. Dopo il trasferimento a Parigi, dunque, la figlia di Ridge rientrerà a casa insieme alle figlie Kelly e Phoebe (che in realtà è Beth Spencer). La storyline relativa allo scambio delle culle avvenuto a Catalina sarà ancora grande protagonista, anche tenendo conto che Flo Fulton ha recentemente scoperto di essere una Logan (figlia di Storm).

Il senso di colpa in lei non è mai venuto meno e sembra diventato incontrollabile in seguito alla notizia della parentela con Hope. E da qui alla resa dei conti il passo potrebbe essere breve.