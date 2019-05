L'indiscrezione diffusa dal sito di Davide Maggio pochi minuti fa ha colto di sorpresa tutti i fan di Uomini e Donne: stando a quanto riportato dal portale, le scelte degli attuali protagonisti del Trono Classico non dovrebbero essere trasmesse in prima serata. Dunque gli speciali che qualche mese fa la trasmissione aveva dedicato a Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella e Ivan Gonzalez non dovrebbero ripetersi per i "colleghi" Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti, i quali dovrebbero scegliere in studio, seguendo la formula classica del dating-show.

Spoiler U&D: le scelte di Andrea, Giulia e Angela non dovrebbero avvenire in prima serata.

Nessuno speciale di U&D in prima serata: l'indiscrezione

Chi si aspettava di assistere ad almeno un paio di puntate in prime time di Uomini e donne tra qualche settimana, rimarrà deluso nel leggere l'anticipazione fornita da Davide Maggio: secondo il giornalista, infatti, la casa di produzione Fascino avrebbe deciso di non realizzare le puntate serali del programma di Maria De Filippi.

Dopo aver visto le feste di fidanzamento nel castello di Ivan, Luigi e Lorenzo (compreso il "no" di Andrea Dal Corso a Teresa Langella), i fan della trasmissione si aspettavano che lo stesso trattamento sarebbe stato riservato agli attuali tronisti.

Pubblicità

Invece sembra proprio che le scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià avverranno in studio, rispettando la formula tradizionale del dating-show: due sedie, musica di sottofondo (in caso di risposta affermativa del prescelto) e cascata di petali rossi.

Sul sito che ha riportato per primo quest'indiscrezione, inoltre, si legge che sarebbe stata la Fascino a rinunciare agli speciali di U&D in prima serata, nonostante i buoni ascolti ottenuti lo scorso inverno su Canale 5.

Raffaella Mennoia incuriosisce il pubblico con una Stories

Prima che si diffondesse la voce sul presunto annullamento degli speciali di Uomini e Donne in prime time, sul web stava impazzando un'altra notizia molto interessante sulla trasmissione di Maria De Filippi. Complice una Stories pubblicata ieri sera su Instagram dalla redattrice Raffaella Mennoia, in tanti avevano pensato che uno dei protagonisti del Trono Classico fosse pronto a scegliere.

Pubblicità

La donna, infatti, dapprima ha comunicato che la prossima registrazione è fissata per martedì 7 maggio, e poi ha incuriosito il pubblico aggiungendo la gif di una cascata di petali rossi. I fedeli telespettatori del dating-show di Canale 5 sanno benissimo che il simbolo per eccellenza della scelta in studio sono i numerosi petali che piovono sulla coppia appena formatasi. Per questo motivo, in tanti hanno collegato l'indizio della Mennoia con un'imminente decisione conclusiva da parte di uno tra Angela, Giulia e Andrea.