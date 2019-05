Negli episodi della prossima settimana si chiuderà la prima parte della storyline riguardante la morte di Tommaso, si parlerà di Ciro e Angela, vedremo Raf in una veste insolita e sarà dato ampio spazio alla nuova coppia formata da Alex e Vittorio. Inoltre torneranno due personaggi che non erano presenti da un po': Anita e Giovanna. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 13 al 17 maggio su Rai 3 alle 20:45.

Anita (Ludovica Bizzaglia) e Alex (Maria Maurigi)

Il ritorno di Anita

Lunedì 13 maggio

In seguito al ritorno di Anita, la povera Alex tornerà a perdere la poca sicurezza che aveva acquistato a fatica in merito alla sua relazione con Vittorio. La ragazza, convinta che Vittorio preferisca Anita, si lascerà prendere dallo sconforto, ma in suo soccorso giungerà Silvia che farà di tutto per infonderle sicurezza. Prisco avrà sempre meno margine di manovra e il fatto che le sue scelte siano limitate metterà in serio pericolo Franco e Angela. Raffaele si troverà a dover affrontare un opprimente senso di solitudine. In suo soccorso giungeranno Ornella e un suo petulante ma fidato amico.

Angela chiede aiuto a Ciro

Martedì 14 maggio

Angela chiederà a Ciro di controllare che Franco non faccia azioni sconsiderate nei confronti di Prisco ma, nel frattempo, una grave minaccia incomberà sul ragazzo. Ornella riuscirà a convincere Raffaele ad andare a trovare Diego nella sua nuova casa ed i due cercheranno di appianare le loro divergenze. Alex deciderà di rompere gli indugi e passerà al contrattacco per far si che Vittorio si dimentichi definitivamente di Anita.

È passione tra Alex e Vittorio

Mercoledì 15 maggio

Costantin verrà arrestato grazie all'aiuto fondamentale di Ciro. Tuttavia l'uomo, interrogato da Giovanna, negherà qualsiasi rapporto con Prisco. Dopo un'agognata attesa Alex e Vittorio si abbandoneranno finalmente alla passione. Intanto Alex non sarà affatto sicura che questo possa bastare a togliere dalla mente di Vittorio il pensiero di Anita. Uno scambio di farmaci, provocato da Otello, causerà problemi ed equivoci con Raffaele e Michele.

Ciro si avvicinerà ad Angela

Giovedì 16 maggio

Franco deciderà deliberatamente di provocare Gaetano Prisco, ma il suo gesto potrebbe avere delle gravi conseguenze. Nel frattempo Ciro si avvicinerà sempre più ad Angela. Rientrato a Napoli Ferri dovrà affrontare una crisi di coscienza mentre Filippo e Serena riceveranno una buona notizia. Nel frattempo proseguiranno i preparativi per il battesimo di Lollo, ma qualcuno non sarà d'accordo con le scelte fatte per questo lieto evento e deciderà di boicottare la scelta del padrino.

Ciro spiazza Angela

Venerdì 17 maggio

Il gesto di Ciro spiazzerà totalmente Angela che, contemporaneamente, dovrà anche affrontare una lite con Franco. Giovanna penserà ad un piano per incastrare Prisco e Costantin. Intanto Ferri continuerà a vivere un periodo di forte turbamento emotivo a causa della vicenda di Tommaso e, successivamente, riceverà l'inaspettata visita di Marina. Filippo condividerà una lieta notizia con la moglie Serena. La scelta del padrino di Lollo farà nascere una forte tensione tra Mariella e Guido. Nel frattempo Cerry troverà il coraggio per andare ad un appuntamento misterioso.