Nelle ultime puntate del dating show targato Mediaset Uomini e Donne, Rocco Fredella corteggiatore della dama torinese Gemma Galgani, ha deciso volontariamente di abbandonare la trasmissione. Il cavaliere ha confessato in lacrime davanti al pubblico del programma di essere stanco degli insulti della gente nei suoi confronti, che pensava si trovasse lì solo per farsi pubblicità.

Qualche tempo dopo, il cavaliere è stato intervistato dalla rivista ufficiale del programma e per l'occasione Rocco ha deciso di sfogarsi sul perchè del suo abbandono, dando esclusivamente la colpa alla dama torinese.

Uomini e Donne: Rocco contro Gemma: 'Lei è l'artefice della mia uscita, e questo è un dato di fatto'

Appena qualche puntata fa il cavaliere ha abbandonato la trasmissione e subito dopo vuol tornare a far discutere di sè.

Uomini e Donne: Rocco Fredella accusa Gemma Galgani

Allora aveva raccontato al pubblico e ai fan che era stanco dei loro insulti. Ora, per il magazine ufficiale del dating show, Rocco ha fatto sapere che la sola causa è Gemma Galgani. "Ho cercato in tutti i modi di stare dietro a lei e al suo continuo allungare il brodo. Gemma è l'artefice della mia uscita, e questo è un dato di fatto", ha commentato in modo piuttosto aspro il cavaliere, aggiungendo che è stata la dama a buttarlo fuori e lui ha involontariamente preso parte del suo gioco.

Pubblicità

Dal canto suo, la Galgani ha sempre sospettato che il cavaliere la corteggiasse per il solo scopo di farsi pubblicità e poter essere ospite d'onore ad alcune sfilate, nonostante Rocco avesse negato fin dal primo momento tali accuse.

Rocco Fredella: 'Volevo uscire con Gemma'

Per la rivista ufficiale del dating show di Mediaset, Uomini e donne, Rocco Fredella, oltre ad aver esclusivamente accusato Gemma Galgani della sua uscita di scena dal programma, ha anche reso noto quanto sperava di poter riuscire a uscire con la dama torinese e successivamente arrivare al fidanzamento.

"Ciò non è potuto accadere perché io sono una persona mentre lei è un personaggio", ha dichiarato il cavaliere, lanciando un'ulteriore frecciatina contro la dama torinese. In base quindi alle dichiarazioni fatte dal cavaliere, pare che Rocco abbia dunque deciso di lasciare definitivamente la trasmissione. Ciò nonostante, anche se il pubblico assieme alla Galgani pensava che Rocco era lì solo per pubblicità, più volte non era d'accordo con Gemma in quanto rimane pur sempre vero che la dama torinese non ha mai concesso una possibilità al cavaliere.

Pubblicità

Insomma ancora una volta la dama torinese è rimasta senza un potenziale cavaliere al suo fianco. Forse, la prossima volta sarà la volta giusta sia per lei, che per il fortunato che l'avrà come compagna di vita.