Nei prossimi episodi di Un posto al sole, farà finalmente il suo esordio ad Un posto al sole Ludovica Nasti, nei panni di Mia Parisi sorella minore di Alex. Quest'ultima farà fatica ad arrivare ogni giorno in orario al Vulcano e, venuta a conoscenza del fatto che si è appena liberato un posto alla Terrazza, penserà ad una soluzione molto interessante per risolvere il suo problema. Nel frattempo Guido deciderà di fare il grande passo e chiederà a Mariella di sposarlo, ma la risposta della donna sarà alquanto spiazzante. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 3 al 7 giugno alle 20:45 su raitre.

Alex sempre in ritardo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verranno mostrati i continui ritardi di Alex sul lavoro; la ragazza faticherà ad essere puntuale al Vulcano e questo potrebbe mettere a rischio il suo posto. In realtà tutto ciò farà da preambolo a una storyline molto interessante, nel momento in cui Alex verrà casualmente a conoscenza del fatto che si è appena liberato un posto alla Terrazza. Alex penserà che trasferirsi risolverebbe i suoi problemi, dal momento che si troverebbe in un appartamento vicinissimo al suo posto di lavoro; tuttavia, prima di passare ai fatti dovrà attendere la decisione da parte degli altri inquilini, scottati dalla recente esperienza con Ciro e dovrà comunicare la sua decisioni alla famiglia.

Mia (Ludovica Nasti) e Alex (Maria Maurigi)

Arriva Mia

La decisione di Alex sarà l'espediente narrativo che ci porterà a conoscere la sua famiglia: in particolare, verrà finalmente presentato al pubblico di Upas il personaggio che andrà ad interpretare la giovane attrice Ludovica Nasti. La piccola artista, nota al grande pubblico per il suo ruolo di Lila Cerullo (da bambina) ne L’Amica Geniale, vestirà i panni di Mia Parisi, sorella pestifera di Alex. Mia non sarà affatto felice della scelta della sorella maggiore e le mostrerà tutto il suo dissenso. In seguito, Vittorio cercherà di confortare Alex; la ragazza infatti non sarà affatto convinta di aver preso la decisione giusta.

La proposta di matrimonio di Guido

Parallelamente alle vicende delle sorelle Parisi, si tornerà a parlare della tormentata relazione tra Guido e Mariella. Mentre ferveranno i preparativi per il battesimo del piccolo Lollino, Guido maturerà un'importantissima decisione. L'uomo deciderà di chiedere a Mariella di sposarlo, ma prima di farlo comunicherà la notizia all'ex moglie Assunta. Guido troverà quindi il coraggio di fare la sua proposta di matrimonio, ma la risposta di Mariella lo getterà nel più profondo sconforto.

La donna sceglierà infatti di rifiutare la richiesta del suo amato, anche se poi verrà assalita dai sensi di colpa, soprattutto per non aver detto mai a Guido che è lui il vero padre di Lollino.