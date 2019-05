Prosegue l'avventura dei tre tronisti Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià nel dating show di Mediaset Uomini e Donne, ormai giunto nella sua fase finale. Molti attendono di sapere su chi ricadrà la scelta dei tre protagonisti del trono Classico. Tale domanda è stata posta di recente sui social a Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore della Cavaglià che non ha mancato l'occasione per poter dire la sua in merito.

Nel frattempo Manuel Galiano, corteggiatore rimasto in gara assieme a Giulio Raselli per contendersi la mano di Giulia, ha rilasciato un'intervista per il magazine ufficiale del dating show, dove ha avuto modo di potersi dichiarare per la seconda volta alla tronista.

Pubblicità

Pubblicità

Uomini e Donne: Le parole di Lorenzo Riccardi sulla scelta di Giulia

Il percorso di Giulia Cavaglià a Uomini e donne sta ormai per concludersi. Entro fine mese infatti, scopriremo chi tra Manuel Galiano e Giulio Raselli sarà la sua anima gemella. Nell'attesa di sapere chi sarà il fortunato tra i due, è stata posta la domanda a Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore della Cavaglià, che è intervenuto sui social. Lorenzo ha scritto su IG che tra lui e Giulia non vi è più alcun rancore, aggiungendo che di tanto in tanto si sono sentiti.

Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi parla della scelta di Giulia

Ciò nonostante l'ex corteggiatore ha preferito non esprimersi riguardo chi sceglierà la tronista, ma ha preferito augurarle di trovare la persona giusta che fa per lei. "Spero scelga una persona che le voglia bene, se lo merita, è davvero una brava ragazza, le auguro il meglio in tutto e per tutto”, ha scritto Lorenzo su Instagram.

Uomini e Donne: Manuel Galiano si dichiara nuovamente a Giulia

Manuel Galiano, in gara con Giulio Raselli per avere la preferenza di Giulia, sembra essere davvero innamorato.

Pubblicità

Di recente il corteggiatore ha rilasciato un'intervista per il magazine ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi ed ha colto l'occasione dichiararsi nuovamente alla Cavaglià.

Ultimamente il rapporto tra di loro sembra essersi inclinato, dopo che Manuel è stato avvistato con un'altra ragazza. "Giulia sa bene cosa si prova dall‘altra parte: anche lei è stata massacrata dalle critiche quando corteggiava Lorenzo", ha dichiarato a riguardo per il magazine ufficiale del dating show.

Manuel ha anche parlato del suo rivale Giulio Raselli, affermando di non essere mai andato d'accordo con lui e che non adora vederlo fingere di essere innamorato di Giulia. “Non mi sembra coerente e non credo nel suo interesse" ha detto a riguardo. Infine ha rilasciato una dichiarazione d'amore per Giulia, la seconda dopo quella su Instagram. "La vedo benissimo nella mia vita", ha commentato Galiano.