Ieri sera l'ormai ex manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, ha voluto commentare su Instagram gli avvenimenti degli ultimi giorni riguardo quanto pubblicato dai giornalisti sul suo conto. L'ex tronista di Uomini e Donne ha caricato delle storie su Instagram dove ha duramente attaccato i giornalisti che continuano a scrivere insulti su di lei. La manager si è riferita soprattutto a Gabriele Parpiglia, noto giornalista della rivista "Chi", poiché sostiene che nelle ultime settimane non ha fatto altro che parlare nei suoi articoli del caso Pamela Prati, raccontando solo bugie a riguardo.

Eliana Michelazzo furiosa sui social: 'Non ce la faccio più'

In seguito a tutte le news che si trovano online riguardo la manager, Eliana ha deciso di rispondere su Instagram a tutte le critiche pubblicate dai giornalisti su di lei. Sul suo account, infatti, si possono trovare delle Instagram Stories dove la donna esprime il proprio malessere in merito agli avvenimenti degli ultimi giorni. "Sono veramente scioccata da queste notizie così stupide.

Vorrei dire a questi giornalisti che si devono vergognare", ha commentato l'agente capitolina che ha anche parlato del suo rapporto con Pamela Perrcciolo, affermando che fino a poco tempo la riteneva come una sorella, ma ora che l'ha tradita non vuole avere più niente a che fare con lei. Successivamente ha invitato i giornalisti a farsi un esame di coscienza, in quanto lei è una donna e come tale possiede una dignità, ragion per cui gli editori non devono scrivere falsità sul suo conto.

Eliana Michelazzo sbotta contro Gabriele Parpiglia

Lo sfogo su Instagram di Eliana Michelazzo si è focalizzato principalmente sul giornalista Gabriele Parpiglia. Secondo la manager, il giornalista sta scrivendo ormai da troppo tempo un sacco di falsità sul suo conto, andando a danneggiare la sua immagine. "Dimenticavo una cosa, io non ho nessun tatuaggio con la Perricciolo, lei li ha", ha aggiunto la Michelazzo, riferendosi al giornalista di "Chi".

Già qualche settimana fa la manager aveva lanciato una frecciatina a Parpiglia, quando sui social Eliana aveva condiviso un video di una sua intervista per il magazine "Oggi", dove faceva riferimento a un giornalista e autore tv che non si è comportato bene nei suoi confronti. Insomma, il caso Pamela Prati adesso si è spostato verso l'ex manager Eliana Michelazzo che, nel corso delle ultime settimane, ha dovuto subire tante, se non addirittura troppe, critiche da parte dei giornalisti.

