Una settimana prima l’abbraccio con il fidanzato dopo l’avvicinamento a Gianmarco Onestini. Prima di lasciare la casa del GF 16 Ivana Icardi si era confrontata con Luis Fabian Galesio alla presenza del fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne. L’argentina aveva rassicurato il compagno sui suoi sentimenti ed aveva precisato che con il ventiduenne emiliano si era creata una bella amicizia. Nonostante ciò alcuni gesti della sorella dell’attaccante dell’Inter avevano scatenato discussioni sia all’interno che all’esterno della casa.

GF 16: Ivana Icardi e Gianmarco Onestini

In particolare la Vignali aveva definito equivoci alcuni comportamenti sottolineando che fosse stata nel fidanzato non avrebbe gradito vederla “leccare l’orecchio” di Onestini. Nel corso della quinta puntata del Grande Fratello, in onda su Canale 5, Ivana è rientrata in casa per confrontarsi prima con Gianmarco e poi con la giocatrice di basket. L’argentina ha dichiarato di essere in crisi con il fidanzato. “Ora ci siamo distaccati per pensare un po’”.

Ivana annuncia la pausa di riflessione col fidanzato

La relazione tra Ivana Icardi ed il calciatore Luis Fabian Galesio è entrata in crisi subito dopo l’uscita di scena dell’argentina dal GF 16. Dopo l’eliminazione la sudamericana aveva difeso a spada tratta la relazione con il calciatore e l’avvicinamento a Gianmarco Onestini sembrava non aver minato il rapporto. Qualcosa, però, è mutato negli ultimi giorni e la ventitreenne di Rosario ha deciso, in accordo con la produzione del reality, di rientrare nella casa per riferire al bolognese di aver pensato molto a lui durante la settimana.

“Ne ho parlato con il mio fidanzato perché non mi piace essere definita bugiarda e mi sono preso una pausa di riflessione con lui”. Ivana ha riferito di provare qualcosa nei confronti di Onestini e gli ha chiesto cosa ne pensasse e quali erano i suoi sentimenti.

Onestini gela l'argentina: 'Al momento non provo nulla'

Inizialmente spiazzato da Ivana, Onestini ha invitato la sorella di Mauro Icardi a riflettere meglio sulla sua situazione sentimentale: “Forse al momento sei confusa” - ha rimarcato il fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Inoltre Gianmarco ha affermato di aver percepito qualcosa ma che è troppo presto per parlare di certe cose: ‘Ci siamo avvicinati soltanto nell’ultima settimana che sei stata in casa ed al momento non provo nulla”.

Subito dopo l’argentina è stata protagonista di un duro scontro con la Vignali: “Certe cose dovevi dirmele quando ero nella casa. Sei più falsa delle foto che metti su Instagram” - ha dichiarato l’argentina. Al termine della diretta Gianmarco ha confidato a Guendalina Canessa che vedeva Ivana soltanto come un’amica.

Dichiarazioni che di sicuro non faranno piacere alla Icardi.