Maggio sta per terminare e Netflix si prepara al mese di giugno annunciando novità e attesi ritorni. Le nuove uscite intratterranno il pubblico che, anche d'estate, non rinuncia ad una serata sul divano in compagnia dei protagonisti della propria serie tv preferita.

Netflix è un servizio di streaming che consente agli abbonati di guardare una varietà di Serie TV, film e documentari su tutti i dispositivi connessi a internet. La visione dei contenuti di Netflix è illimitata, non ha interruzioni pubblicitarie e ogni mese propone nuovi show e film.

La piattaforma ha annunciato i titoli che andranno ad arricchire il catalogo, rispondendo alla concorrenza degli altri servizi di streaming online proponendo, tra le altre pubblicazioni, la seconda stagione di Dark, la terza e ultima di Jessica Jones e i tre episodi di Black Mirror 5. Vediamo nel dettaglio le novitá da vedere a giugno 2019 sulla nota piattaforma.

Le serie tv da vedere su Netflix, giugno 2019: le novità

Netflix annuncia le novità di giugno 2019: il ritorno di Black Mirror, Dark e Jessica Jones

La serie tedesca Dark ritorna su Netflix con la seconda stagione. Gli otto episodi inediti dell'acclamato show che mescola il genere drammatico al thriller fantasy complicano gli eventi intrecciando passato, presente e futuro. Tra wormhole, misteri e atmosfere inquietanti, Dark riporta lo spettatore nella grigia Winden a partire dal 21 giugno. Un annuncio inaspettato è finalmente arrivato per la terza e ultima stagione di Jessica Jones in un tweet di Netflix che conteneva la programmazione di giugno.

Poichè nel post c'era una generico 'Coming soon' si presume che arriverà sulla piattaforma streaming il primo giorno del mese. Il 5 giugno sarà la volta di Black Mirror 5, composta da 3 episodi che esplorano come sempre i rischi e le paure connessi alla tecnologia: 'Smithereens', 'Rachel, Jack and Ashley, too' e 'Striking Vipers'. Il 5 giugno Netflix propone al pubblico la seconda stagione di HAPPY! che racconta le vicende di un ex poliziotto tossicodipendente e alcolizzato che diventa un sicario e vede Happy, un unicorno blu.

Tra le novità da vedere, è previsto anche il ritorno di 3%, la serie brasiliana giunta alla terza stagione. La serie, pubblicata dalla piattaforma il 7 giugno, mostra un futuro distopico in cui solo il 3% può vivere la vita perfetta nell’Offshore, il ”lato migliore” del mondo, dove si giunge dopo alcuni test mentali e fisici.

Sempre dal 7 giugno sarà disponibile Designated Survivors 3, il thriller politico con Kiefer Sutherland, il cui personaggio diventa presidente degli Stati Uniti dopo essere sopravvissuto ad un'esplosione che ha ucciso tutti quelli prima di lui nella linea di successione alla presidenza.

Le altre novità da vedere su Netflix: One Spring Night, Tales of the City e Leila

Netflix propone a giugno 2019 le novità One Spring Night, un dramma sentimentale sudcoreano che racconta l'incontro tra il farmacista Yoo Ji-ho e la bibliotecaria Lee Jung-in (1 giugno), la miniserie Tales of the City tratta dai libri 'Armistead Maupin’s Tales of the City' con protagonista Mary Ann che torna a San Francisco e si ricongiunge alla figlia e all’ex marito vent’anni dopo averli abbandonati per dedicarsi alla carriera (7 giugno) e Leila, serie indiana che racconta la storia di Shalini, una donna che cerca di trovare la figlia persa durante un arresto (14 giugno).