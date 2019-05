Dopo le confessioni tra le lacrime di Eliana Michelazzo a Live-Non è la D'Urso e di Pamela Prati a Verissimo, è arrivato il momento di parlare anche per la terza protagonista di questa brutta storia. La Perricciolo, intervistata da Selvaggia Lucarelli, ha fatto sapere che tra lei e le sue ex socie c'era un accordo di riservatezza firmato in presenza di un legale: secondo la donna, non ci sarebbero responsabilità penali perché il loro è stato solo un gioco.

La manager, poi, ha vuotato il sacco anche sui cachet che intascherebbe l'ex volto di Uomini e Donne per andare in Tv e sulla difficile situazione economica nella quale verserebbe la Prati da tempo.

La verità della Perricciolo

Pamela Perricciolo ha scelto le pagine de Il Fatto Quotidiano per rilasciare le sue prime dichiarazioni ufficiali sul caso che sta monopolizzando i media italiani da settimane: la storia d'amore mai esistita tra Pamela Prati e Mark Caltagirone.

Pamela Perricciolo confessa: 'È stato un gioco, Eliana prende 7mila euro dalla D'Urso'

Intervistata da Selvaggia Lucarelli su questa incresciosa vicenda, la manager ha fatto sapere: "Tutte e tre abbiamo responsabilità in questa storia".

La donna ha raccontato che la password del profilo di Caltagirone ce l'aveva anche la Prati e che Simone Coppi è un personaggio di fantasia che lei ed Eliana hanno inventato molto tempo fa. La rivelazione più interessante tra quelle che ha fatto ieri l'ex socia della Michelazzo è la seguente: "Noi tre avevamo firmato un accordo di riservatezza da un legale, quindi tutte abbiamo interesse a tacere no?".

La Perricciolo ha aggiunto che non ci sarebbe nessuna responsabilità penale dietro al suo comportamento perché "è stato un gioco, io ho deciso di dire la verità ma le altre due non lo faranno mai".

I presunti cachet di Pamela ed Eliana per andare in tv

"La Prati non è una vittima. Io non so con chi chattava, ma diceva bugie anche a me sul fatto che incontrava Mark. Io so che lei era consapevole di tutto perché le password del profilo di Caltagirone le ha lei.

quando ha visto che stava iniziando a guadagnare, non si è più fermata", ha tuonato la Perricciolo. "Tutte e tre abbiamo firmato quel documento per non confessare, è inutile che ora vanno in televisione a fare le vittime".

Donna Pamela, dopo aver svelato la sua intenzione di trasferirsi a Zanzibar per aprire un resort, ha spostato la sua attenzione sui risvolti economici che ha avuto questo caso mediatico. "Eliana prende 7 mila euro a puntata per andare dalla D'Urso, mentre Pamela ha dei debiti e il cachet di Domenica In le è stato pignorato", ha raccontato la manager a Selvaggia Lucarelli.

Sulla scia di quello che ha sempre sostenuto Dagospia in queste settimane, pare che la Prati abbia dei debiti di gioco (forse il bingo) e che la messa in scena sul finto matrimonio sia stata studiata a tavolino per risolvere questi suoi grossi problemi.

Lo sfogo della Perricciolo si è concluso con la seguente inquietante riflessione: "Abbiamo creato il personaggio dell'anno. C'è il gusto del gelato Caltagirone, le magliette e all'autogrill le signore mi offrono il caffè e mi chiedono se la Prati si sposa".