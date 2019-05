Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, la longeva soap opera in onda su Rai Tre. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 6 a venerdì 10 maggio svelano che Mimmo rimarrà deluso dal rifiuto di Rossella mentre Cinzia sarà in gravi difficoltà economiche. Infine il pugile Ciro salverà la vita di Giulia, aggredita da Costantin.

Rossella rifiuta Mimmo

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti gli episodi in onda da lunedì 6 a venerdì 10 maggio su Rai Tre, svelano che Filippo e suo padre Roberto si recheranno in Messico dove apprenderanno tutta la verità su Tommaso.

Pubblicità

Nel frattempo Michele porterà il professore Scaglione a cena per esprimergli tutto il suo sostegno. Mimmo, invece, cercherà di avere un confronto con Rossella mentre Guido riceverà la visita di Cinzia. In questa occasione la donna rifiuterà di pagare le spese dell'affitto di casa nonostante le insistenti richieste di Del Bue.

Un posto al sole: Cinzia in difficoltà economiche

In Messico Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) dimostrerà di essere schiacciato dai sensi di colpa e cercare di trovare una soluzione per fare pace con il figlio che non ha mai voluto.

Nel frattempo Mimmo ritornerà sulla cattiva strada dopo essere rimasto deluso dal comportamento di Rossella (Giorgia Gianetiempo) . Guido, invece, sarà sul punto di scoprire che Cinzia versa in cattive condizioni economiche al punto di non avere nemmeno i soldi per pagare l'affitto.

Una sorpresa per Raffaele

Stando alle trame di Un posto al sole in onda prossima settimana su Rai Tre, si apprende che Filippo ritornerà a casa, mentre Raffaele sentirà i figli sempre più distanti. Fortunatamente il portiere riceverà una sorpresa che lo riempirà di gioia.

Pubblicità

Allo stesso tempo, Andrea temerà che Alice possa trasferirsi per sempre a Londra dopo essere rimasta entusiasta del luogo mentre Roberto scoprirà un lato del carattere di Tommaso che non immaginava. Angela, invece, sarà pedinata da Costantin mentre si sta recando al centro d'ascolto in compagnia di Giulia.

Ciro salva Angela

Patrizio incontrerà la sua ex fidanzata al caffè Vulcano mentre Marina proporrà ad Andrea di andare con la figlia a fare shopping. In contemporanea a tutto ciò il pugile Ciro salverà Angela da una violenta aggressione da parte di Costantin.

I telespettatori di Un posto al sole scopriranno che dietro tutto questo ci potrebbe essere la mano di Prisco. Diego si trasferirà nella nuova abitazione dopo aver avuto un'amara discussione con il padre. Infine Vittorio aumenterà le insicurezze di Alex. Come evolverà la storia? Le nuove anticipazioni di Un posto al sole lo sveleranno.