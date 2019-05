La figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli è un'attuale concorrente del Grande Fratello 16. L'estetista romana, prima di entrare nella casa più spiata d'Italia, ha raccontato il suo drammatico passato legato all'abbandono dei genitori biologici. Durante la quarta puntata del reality di Canale 5, Barbara D'Urso ha riferito alla gieffina di essere stata contattata dalla madre biologica di Serena e di avere una lettera per lei. Dopo un momento di titubanza, la giovane ha deciso di aprire la busta dove ha letto che sua madre attualmente è una clochard.

Al momento di decidere se incontrare in futuro la madre biologica, la figlia adottiva dei coniugi Rutelli ha scelto di declinare l'invito.

Il 14 maggio uscirà una libro autobiografico della conduttrice di Forum e, tra i vari argomenti, la giornalista ha scelto anche di dedicare un capitolo al periodo antecedente l'adozione di Serena e Monica. Attraverso un estratto pubblicato sul Corriere della Sera, Barbara Palombelli ha svelato degli aneddoti davvero agghiaccianti sul padre biologico delle sue figlie.

La giornalista ha confidato che Serena e Monica all'epoca erano terrorizzate dal padre, perché era un tipo molto violento. Un giorno l'uomo si presentò all'istituto dove si trovavano le sue figlie e minacciò di uccidere tutti. Per Barbara e Francesco il periodo dell'affidamento fu davvero una prova dura da affrontare. In ogni momento, anche per la cosa più banale, i neo genitori potevano vedersi portare via le due bambine: "Dopo anni di abbandono, i genitori biologici avrebbero potuto rivalersi su di noi".

Oggi quei momenti per la famiglia Rutelli sono solamente un ricordo e la Palombelli ha dato carta bianca a sua figlia per poter reincontrare la sua vera madre.

Serena Rutelli rifiuta la madre biologica

Serena Rutelli, dopo aver scoperto che sua madre biologica è una clochard, si è rifiutata di avere un incontro con lei in un futuro. La decisione della ragazza è arrivata in modo immediato durante la diretta della quarta puntata del Grande Fratello. La scelta della ragazza è arrivata dopo che per molti anni la donna non si sarebbe mai fatta sentire ed addirittura avrebbe avuto anche altri figli.

Serena, nonostante abbia sofferto molto in passato, è sembrata piuttosto tranquilla nel parlare dell'argomento. Inoltre, la gieffina ha detto di non porre nessun divieto alla sorella se un giorno dovesse scegliere di rivedere la madre biologica. Alla scelta di Serena, i due opinionista presenti in studio hanno avanzato un appello. Sia Cristiano Malgioglio che Iva Zanicchi hanno consigliato a Serena Rutelli di aiutare economicamente la donna, anche per conto di terzi.