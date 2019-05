Dopo il riavvicinamento tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso i fari del Gossip si sono riaccesi sulla coppia. Nell'ultimo tempo addirittura alcune testate giornalistiche avevano ipotizzato un imminente matrimonio tra il cantante e la showgirl leccese. L'ex coppia che ha vissuto insieme per ben 18 anni ha aveva già dato dei segnali di una rappacificazione. I due infatti per la prima volta erano stati ospiti durante nella prima puntata di Live - Non è la D'Urso insieme ai figli Jasmine e Bido. Dopo i vari rumors, i due diretti interessati hanno finalmente deciso di fare chiarezza sull'attuale situazione sentimentale.

Tra Al Bano e Loredana non è previsto nessun matrimonio. A smentire i pettegolezzi ci ha pensato il Leone di Cellino San Marco tramite un'intervista rilasciata a Novella 2000. Il cantante senza troppi peli sulla lingua ha riferito al direttore Roberto Alessi di non avere assolutamente intenzione di ripetere quell'esperienza: "Mi sono sposato una volta, basta e avanza".

Il cantante pugliese in primis ha dichiarato che anche Loredana non ha in mente di sposarsi. I due nonostante il riavvicinamento non hanno mai dichiarato di essere ritornati insieme.

Il rapporto amichevole e le continue gite fuori porta dell'ex coppia è solo ed esclusivamente per il bene dei loro figli adolescenti.

La smentita di un futuro matrimonio con il suo ex compagno è arrivata anche da Loredana Lecciso. La leccese ha confessato che tra lei ed Al Bano c'è un'ottimo rapporto ed è ritornata la sintonia di un tempo, ma da qui alle nozze è fantascienza.

Al Bano: la sofferenza dopo la fine del matrimonio con Romina Power

Le parole di Al Bano Carrisi sono tornate nuovamente a far sperare i fan per un ipotetico ritorno di fiamma con la sua storica ex moglie, Romina Power.

Il cantante ha ammesso di non volersi più sposare perché 'su quel fronte ha già dato'. Di recente Carrisi è tornato a parlare della fine del matrimonio con l'artista statunitense e della sofferenza provata. Al Bano ha confessato di essere stato anni ad attendere il ritorno della sua ex moglie, ma invano. Chissà se anche per questo motivo il Leone di Cellino non vuole più sentire parlare di fiori d'arancio.

Romina Power: lo scatto che fa impazzire il web

Mentre Al Bano Carrisi è impegnato a smentire le voci dei rumors sul suo attuale stato sentimentale, la sua ex moglie ha pubblicato sui social uno scatto che ha fatto letteralmente impazzire il web.

Molti quando pensano alla Power pensano alle sue doti canore, al mondo buddista o al lato da pittrice. Nell'ultima foto l'artista statunitense ha mostrato per la prima volta il suo nipotino Kai durante una passeggiata con le due figlie, Romina junior e Cristel. In poco tempo la foto di Romina Power ha conquistato il popolo del web.