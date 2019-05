Nuovo spazio dedicato alle novità su Un posto al sole, la soap opera che narra le vicende degli abitanti del Palazzo Palladini. Nelle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 maggio, Anita farà ritorno a Napoli mentre Giovanna riuscirà ad arrestare Constantin. Infine Ciro mostrerà un interesse sempre più crescente per Angela.

Un posto al sole: Anita tra Vittorio e Alex

Le anticipazioni di Un posto al sole, relative agli episodi in onda dal 13 al 17 maggio, raccontano che l'arresto di Prisco sarà sempre più vicino.

Upas, trame dal 13 maggio: il ritorno di Anita, Ciro si avvicina ad Angela

Intanto Raffaele dovrà fare i conti con il senso di solitudine ed anche con il proprio orgoglio. Le sicurezze di Alex, invece, vacilleranno al ritorno di Anita a Napoli. Per tale ragione Silvia cercherà di infondere coraggio alla giovane. Angela (Claudia Ruffo), intanto, chiederà a Ciro di sorvegliare suo marito in quanto ha paura di un eventuale colpo di testa contro Prisco. Ornella, invece, convincerà Raffaele a recarsi a trovare il figlio nella sua nuova dimora. Allo stesso tempo Alex deciderà di mettercela tutta per far dimenticare Anita a Vittorio.

Constantin arrestato, Franco provoca Prisco

Gli spoiler di Upas in onda dal 13 maggio svelano che Ciro si renderà prezioso per l'arresto di Constantin. Ma quest'ultimo non confesserà la sua complicità con Prisco (Fabio De Caro), nonostante l'interrogatorio serrato di Giovanna. Nel frattempo Vittorio e Alex si abbandoneranno alla passione mentre Otello avrà alcuni problemi causati da un'assunzione sbagliata di farmaci, che coinvolgerà anche Michela e Rossella. Franco (Peppe Zarbo), invece, sarà protagonista di un brutto gesto nei confronti di Prisco, che potrebbe avere terribili conseguenze.

Trame Upas: Ciro e Angela sempre più complici

Ciro sarà sempre più coinvolto da Angela mentre Ferri avrà dei gravi sensi di colpa una volta rientrato a Napoli dal Messico. Filippo e sua moglie, invece, riceveranno una bella notizia riguardante l'eredità. D'altro canto, la festa del battesimo di Lorenzo si avvicinerà sempre di più. A tal proposito, ci saranno dei problemi a riguardo la scelta del padrino. Allo stesso tempo, Angela resterà piazzata dall'iniziativa del pugile, mentre Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) si faranno contagiare dalla lieta novità.

Intanto Marina (Nina Soldano) si recherà a trovare Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), triste dopo la morte di Tommaso. In caserma, Giovanna ideerà una strategia per portare all'arresto di Prisco. Infine ci sarà aria di tensione tra Guido e Mariella per la scelta del padrino di Lorenzo. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni di Un posto al sole lo sveleranno.