Shauna sarà al centro delle nuove puntate di Beautiful, in onda attualmente in America. La madre di Flo, infatti, metterà in crisi il rapporto tra Bill e Katie ed il matrimonio tra Brooke e Ridge grazie al suo spiccato fascino.

Beautiful: l'arrivo di Shauna a Los Angeles

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in onda attualmente in America, svelano che Shauna Fulton metterà gli occhi addosso a Ridge. Come saprete la donna arriverà a Los Angeles in quanto convinta che sua figlia Flo sia stata concepita durante una notte d'amore con Bill.

In quell'occasione, l'editore l'aveva sedotta a Las Vegas, tanto che Shauna (Denise Richards) gli aveva sempre portato rancore. Per questo motivo la donna non era mai riuscita a rivelare a Flo (Katrina Bowden) chi fosse veramente suo padre. Ma ecco il colpo di scena: i telespettatori di Beautiful apprenderanno che il padre biologico di Flo non è Bill ma Storm, il fratello di Brooke, Katie e Donna.

Anticipazioni Beautiful: Katie vede la madre di Flo e Bill insieme

Una scoperta che sarà presa benissimo da Shauna, la quale consiglierà a Flo di non raccontare mai la verità sullo scambio delle culle.

Come largamente anticipato, Flo aiuterà il dottor Reese a far credere ad Hope e Liam che la loro bambina fosse morta durante il tragico parto sull'isola di Catalina. Nel frattempo la madre di Flo incontrerà Bill (Don Diamont) al Giardino. Qui il magnate apparirà molto deluso dalla risposta negativa ricevuta da Katie (Heather Tom) sulla proposta di matrimonio. La Logan, infatti, rifiuterà di risposare Bill per paura di soffrire di nuovo. Dall'altro canto, Brooke (Katherine Kelly Lang) e Donna chiederanno alla Logan di concedere una seconda chance allo Spencer. Quest'ultima, a questo punto, si dirigerà al ristorante dove lo vedrà intento a parlare con Shauna. Una vista che alimenterà la mancanza di fiducia nel magnate.

Shauna conosce Ridge

Ma non sarà solo Katie a temere per la sua storia d'amore, in quanto Shauna punterà gli occhi su Ridge (Thorsten Kaye). Tutto avrà inizio quando sua figlia Flo riceverà una proposta lavorativa da parte di Hope (Annika Noelle). Proprio quest'ultima pregherà il patrigno di assumere la cugina alla Hope for the future per aiutarla nei modelli. All'inizio, il figlio di Eric dimostrerà di essere molto titubante per poi dare il suo consenso. In questa occasione, la madre di Flo indosserà un vestito della Forrester, tanto che Ridge non rimarrà indifferente al suo fascino.

Possiamo anticipare che la storia tra Brooke e Ridge attraverserà una nuova crisi a causa dei comportamenti dei figli. Come evolverà la storia? Le prossime anticipazioni di Beautiful lo sveleranno.