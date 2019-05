Michael Terlizzi sarebbe stanco del clima venutosi a creare negli ultimi giorni con gli altri coinquilini del Grande Fratello 16. Il concorrente lombardo, dopo l'ennesimo battibecco con Francesca De André, ha avuto un duro sfogo in confessionale.

L'ex tentatore di Temptation Island si è fatto conoscere al pubblico da casa come uno dei personaggi più introversi del reality-show, al contrario di quanto mostrato dagli altri compagni d'avventura.

Il gieffino, durante i primi giorni di "reclusione" nella casa di Cinecittà, si era avvicinato a Cristian Imparato, il quale però aveva scatenato una serie di polemiche sostenendo che il 33enne fosse segretamente omosessuale. Dopo aver chiarito la questione, di recente sono emersi nuovi problemi per il figlio di Franco Terlizzi.

Infatti al termine della sesta puntata del reality-show condotto da Barbara D'Urso, Michael ha chiesto alla De André come mai lo avesse nominato.

GF16: Michael Terlizzi si sfoga e piange nel confessionale.

In un primo momento la ragazza ha cercato di sdrammatizzare l'accaduto, ma poco dopo il chiarimento è sfociato in un vero e proprio diverbio. In particolare, Francesca avrebbe accusato Terlizzi di essere troppo paranoico, tirando in ballo anche gli altri concorrenti. Inoltre la modella genovese ha affermato che diversi inquilini della casa non sopporterebbero la tendenza del personal trainer di intromettersi spesso nelle conversazioni altrui.

Non pienamente convinto dalle parole della De André, Terlizzi le ha chiesto un ulteriore confronto.

A questo punto la 29enne ligure, visibilmente infastidita dal comportamento del giovane, è sbottata, riprendendolo duramente. Subito dopo il gieffino lombardo si è rivolto ad Erica per capire se realmente tutti gli altri concorrenti la pensassero come Francesca.

Di fronte alle insistenze del personal trainer, proprio la figlia di Cristiano De André lo ha aggredito verbalmente. A questo punto Terlizzi, palesemente provato, si è sfogato in confessionale dove non è riuscito a trattenere le lacrime. Qui, infatti, ha detto di non riuscire più a sopportare il clima di tensione che si è creato intorno a lui, aggiungendo di essere stanco di essere ripreso dagli altri concorrenti ogni volta che ha qualcosa da dire: "Non ce la faccio più - ha affermato Michael - Come faccio ad andare avanti qua dentro con gente che non mi appartiene?". Addirittura sembra che il gieffino lombardo speri di essere eliminato dal pubblico da casa nella prossima puntata del programma.

Francesca De André potrebbe essere querelata da Mila Suarez

Francesca De André è indubbiamente uno dei personaggi più discussi di questa sedicesima edizione del Grande Fratello. L'opinionista, infatti, per i suoi comportamenti spesso al di sopra delle righe è finita più volte nel mirino del pubblico che ne ha invocato la squalifica.

Ma i problemi per la concorrente ligure non sarebbero finiti qui. Infatti sembra che Mila Suarez sia intenzionata a denunciare l'ex coinquilina.

Tutto ciò è emerso da un post pubblicato su Instagram dalla modella marocchina che, dopo essersi scusata con i follower per la sua assenza degli ultimi giorni, ha rivelato di essere stata piuttosto male sotto il profilo morale e psicologico, aggiungendo di essersi anche consultata con i suoi avvocati per decidere se adire le vie legali nei confronti di Francesca De André, giacché: "Il bullismo è un reato".

Infine ricordiamo che proprio in queste ultime ore il marchio di abbigliamento Alviero Rodriguez si è dissociato pubblicamente dai comportamenti tenuti dalla concorrente genovese all'interno della casa.