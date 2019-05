Le anticipazioni della nota soap opera Una vita, inerenti gli episodi che verranno trasmessi da domenica 5 a sabato 11 maggio, riservano molte curiosità per i tanti fan che seguono la serie spagnola. Nelle prossime puntate, Jaime annuncerà a Blanca che Diego è affranto per aver ingannato Samuel e le rivelerà che suo figlio non desidera più stare insieme a lei. Poi Blanca, notevolmente sconvolta per la notizia, andrà a chiedere spiegazioni a Diego.

Una Vita, anticipazioni dal 5 all'11 maggio: Iñigo e Flora si baciano.

Quest'ultimo confermerà alla donna le stesse informazioni già ricevute da Jaime. Nel frattempo Jacinto non troverà l'amore neanche con Marcelina e per tale motivo deciderà di tornare nel suo villaggio. Poi Ursula sarà attratta dalle ambigue feste svolte a La Deliciosa. In seguito, nel corso di un evento di beneficenza nell'abitazione di Zavala, Arturo scoprirà Silvia mentre cerca di rovistare tra i documenti del generale.

Iñigo e Flora vendono merce di contrabbando

Nelle prossime puntate di Una Vita, come detto in onda dal 5 all'11 maggio, Leonor si confiderà con Iñigo riguardo al suo difficoltoso passato.

Poi Diego umilierà Blanca durante una riunione nell'abitazione dei Palacios e la solleciterà ad andare via non oltre le 24 ore. In seguito Ursula confesserà a Susana che Flora e Iñigo, durante le feste a La Deliciosa, in realtà 'spacciano' merce di contrabbando. Poi Susana andrà a parlare con la coppia e deciderà di denunciarli alla guarda civile. Nel frattempo Silvia vorrà trascinare Arturo nella sua 'battaglia' contro il generale Zavala, per far si che riesca ad ostacolare l'assassinio nei confronti di Alfonso XIII, il prossimo monarca di Spagna.

Poi il Valverde rivelerà a Zavala che lui e Silvia non stanno più insieme. Successivamente Iñigo cercherà di corrompere Susana con delle stoffe di valore, per fare in modo che la donna non denunci lui e Flora.

Blanca lascia casa Hidalgo

Dopo alcune proteste di Rosina, Blanca andrà via dall'abitazione degli Hidalgo e deciderà di tornare a casa. In seguito Arturo leggerà un articolo di giornale riguardante ipotetici attentati contro Alfonso XIII e rifletterà sui discorsi di Silvia.

Intanto Diego annuncerà a Felipe di essere stato nuovamente colto dal mercurialismo e confesserà che andrà via da Acacias insieme a Huertas per cercare di risolvere lo scontro venutosi a creare tra gli operai della miniera di Ramon e Rosina. In seguito Arturo deciderà di fidarsi di Silvia, ma in cambio vorrà incontrare Carvajal. Poi Leonor chiederà alle signore di acacias 38 e alle inservienti di indicare a Flora e Iñigo alcune ricette, utili a La Deliciosa.

Nel frattempo Arturo sospetterà che il denaro utile per acquistare le armi da cedere al Marocco non serva a tale scopo, ma all'attentato contro il monarca, come temuto da Silvia. Nel frattempo Felipe non riuscirà ad incoraggiare Diego a trascorrere il suo tempo con Blanca. Successivamente, l'apertura de La Deliciosa avrà un'ottima riuscita. Iñigo bacerà Leonor, ma la donna non sarà felice per il gesto dell'uomo e reagirà parecchio male, poiché l'uomo è sposato. Infine Ursula chiederà a Samuel di uccidere suo fratello, poiché Blanca non l'ha ancora dimenticato. Samuel non accetterà la proposta di Ursula e si rifiuterà di uccidere Diego.