Alle 3 di notte di lunedì 6 maggio andrà in onda su Sky Atlantic, la versione originale sottotitolata della quarta puntata dell'ottava ed ultima stagione del Trono di spade, la Serie TV fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco", dello scrittore americano George Martin. Secondo le ultime anticipazioni, dopo che nel terzo episodio Grande Inverno è riuscita a resistere alla lunga notte, in quanto è stato ucciso il Re della Notte per merito di Arya Stark, ora nel quarto episodio è tempo di commemorare i caduti in battaglia e soprattutto programmare e focalizzarsi sul prossimo ed ultimo scontro.

Game of Thrones 8x04: Daenerys si dirige verso Approdo del Re

Stiamo parlando della guerra ad Approdo del Re con la Regina Cersei Lannister. Dunque, finita un'importante battaglia per la sopravvivenza di Westeros, durante la quale molti personaggi sono passati a miglior vita, quelli che sono ancora in questo mondo programmano nei minimi dettagli la prossima epica guerra.

Il trailer della 8x04 di GOT

Nel trailer ufficiale della quarta puntata assistiamo alla regina Cersei Lannister che guarda soddisfatta insieme a Euron, il suo esercito che si sta preparando all'imminente battaglia.

Pubblicità

Intanto, a Grande Inverno si cerca di fare mente locale su quanto accaduto e si commemorano i morti in guerra. Ma è già tempo di pensare all'ultima guerra di Approdo del Re a cui potrebbero non partecipare tutti quelli della precedente, visto e considerato delle grandi perdite avute. Intanto, nel trailer possiamo ascoltare il proclamo di Daenerys Targaryen che lascia intendere che bisogna vincere un’ultima battaglia tutti insieme per conquistare il tanto desiderato Trono di spade.

Poi, successivamente la Madre dei draghi salpa in mare con le sue navi , forse in direzione delle Isole di Ferro per cercare aiuto alla famiglia Grayjoy per quest'ultima battaglia da combattere contro i Lannister e il traditore dei Grayjoy, Euron.

Su Sky Atlantic c'è la possibilità di rivedere il terzo episodio dell'ottava stagione di Game of Thrones

Inoltre, per chi si fosse perso il terzo episodio dell'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones o per chi volesse vedere o rivedere l'episodio sottotitolato, non perdetevi l'appuntamento per il prossimo lunedì 6 maggio alle ore 21:15 su Sky Atlantic.

Pubblicità

Per di più per tutti i fan più sfegatati della serie tv fantasy più famosa di tutti i tempi, c'è l'appuntamento da non perdere ogni giovedì alle 20:20, con il talk show intitolato Thronecast. In quest'ultimo programma, ci sarà la possibilità di commentare tutti gli episodi della serie tv fantasy e verranno mandate in onda, tante interviste fatte al cast e inoltre, ci sarà l'intervento di numerosissimi ospiti.