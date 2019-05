Le ultime anticipazioni ‘Una vita’ pongono l’accento sulla situazione di Blanca, alla quale è stato fatto credere che il suo bimbo sia morto dopo il parto. La giovane non ha mai creduto a questa versione, confidando i propri dubbi a Diego che, tuttavia, ha respinto le sue intuizioni giudicandole a dir poco fantasiose.

Pubblicità

Pubblicità

Peccato che l’Alday si stia sbagliando e che presto una tremenda verità sconvolgerà le loro esistenze. Nel frattempo, una disattenzione costerà cara ad un abitante di Acacias che, malauguratamente, mangerà una torta avvelenata. Qualcuno finirà in seri guai.

Una Vita: problemi di salute per Arturo Valverde

Nei prossimi episodi di Una Vita, Arturo dovrà fare i conti con un problema piuttosto grave che lo angustierà. Il colonnello inizierà a vedere piuttosto male e, dietro consiglio dei suoi cari, chiederà un consulto ad uno specialista.

Una Vita anticipazioni: Flora e la torta avvelenata

Dopo accurati esami clinici, il responso sarà da brividi. L’oculista informerà infatti Arturo Valverde che di lì a breve perderà completamente la vista.

Intanto, Diego incontrerà un contadino mentre rientra nel suo appartamento. Dopo qualche battuta e vari convenevoli, l’uomo si farà coraggio, rivelando all’Alday di aver visto Ursula in compagnia di un neonato con il cordone ombelicale appena tagliato. Nella mente di Diego si insinuerà repentino un dubbio: e se il piccolo fosse il figlio di Blanca? Inutile dire che i suoi pensieri si faranno cupi, arrivando a pensare che la sua amata possa aver ragione in merito ad un possibile scambio di culle.

Pubblicità

Anticipazioni puntate Una Vita: il dolce al veleno

Mentre Diego e Blanca affrontano con dolore la perdita del piccolo Moises, un altro dramma sta per sconvolgere Acacias 38. La distratta Flora, alle prese con la realizzazione di una ricetta alternativa, scambierà un ingrediente. Al posto del lievito, la donna inserirà nell’impasto una dose fatale di veleno per topi. Se il dolce finirà sul banco della Deliciosa, saranno guai seri. Non resistendo alla tentazione, El Peña mangerà un pezzo della torta avvelenata.

I dolori lancinanti non tarderanno ad arrivare.

A casa Valverde arriva un telegramma, che finirà nelle mani di Arturo. Il colonnello proverà senza successo a leggerne il contenuto, ma i suoi problemi di vista glielo impediranno. Silvia spierà il Valverde da lontano e si preoccuperà vedendo il suo amato maneggiare una lente d’ingrandimento. La donna chiederà spiegazioni ad Arturo che, tuttavia, minimizzerà i suoi problemi. Le condizioni di salute del militare peggioreranno progressivamente, arrivando ad un punto di non ritorno, cosa accadrà?

Pubblicità

Lo sapremo con le prossime anticipazioni Una Vita.