Sarà una sfida a colpi di notizie esclusive quella che avverrà domani sera tra due trasmissioni molto amate: Chi l'ha visto? e Live-Non è la D'Urso. Le anticipazioni apparse sul web, infatti, hanno fatto sapere che Federica Sciarelli ospiterà in studio Pamela Prati per parlare con lei di truffe romantiche (ma non riceverà un cachet); Barbara D'Urso, invece, intervisterà sia Eliana Michelazzo che la madre del bambino che è stato spacciato per il figlio preso in affido da Mark Caltagirone.

Il direttore di Rai 3 chiarisce: 'La Prati non sarà pagata'

Si sta facendo un gran parlare della decisione della Rai di invitare Pamela Prati a Chi l'ha visto? per dare una testimonianza sulle truffe romantiche: da quando Dagospia ha lanciato la notizia dell'ospitata della showgirl in anteprima, sono stati tanti i commenti di protesta che sono stati scritti a riguardo.

La maggior parte degli internauti, infatti, considera assurdo che un'azienda seria come quella di Viale Mazzini dia spazio ad un personaggio che, stando alle ultime rivelazioni della sua ex socia Perricciolo, sarebbe complice di un raggiro e non vittima.

Pamela Prati dalla Sciarelli gratis, Barbara D'Urso ospita la madre di 'Sebastian Caltagirone'.

Il direttore di Rai 3, però, ci ha tenuto a precisare: "Pamela Prati non sarà pagata. A Chi l'ha visto? nessuno riceve un compenso perché siamo una trasmissione di servizio pubblico, e per etica scegliamo di non retribuire nessuno".

Nonostante la prossima apparizione Tv della sarda sia gratis, non accennano a placarsi le polemiche sullo spazio che i programmi più importanti continuano a darle: in molti, infatti, si aspettavano che dopo la confessione che ha fatto a Verissimo, la sessantenne sparisse per un po' dal piccolo schermo.

La D'Urso intervista la mamma del 'figlio' di Mark Caltagirone

Per rispondere a Federica Sciarelli che domani sera intervisterà la richiestissima Pamela Prati, Barbara D'Urso ha deciso di regalare una nuova esclusiva su questo caso al suo pubblico. Come raccontano le anticipazioni che stanno circolando sul web nelle ultime ore, la conduttrice Mediaset si sta preparando ad accogliere nello studio di "Live" una nuova testimone di questa storia.

Stiamo parlando della mamma di Sebastian Caltagirone, il bambino che la Prati e le sue socie hanno sempre detto essere il figlio preso in affido da Mark qualche tempo fa.

Questa donna, visibilmente sconvolta dopo aver saputo cosa c'era dietro alle nozze mai celebrate della soubrette, ha vuotato il sacco: "Mi dissero che un produttore cercava un bambino di 10 anni per una fiction".

"Iniziarono le richieste di video, seflie e note vocali della parte del copione che mio figlio avrebbe dovuto recitare", ha aggiunto la signora che domani sera confermerà questa versione in diretta su Canale 5. "Mio figlio doveva interpretare Sebastian, un bimbo italo-spagnolo che veniva preso in affido da un imprenditore".

La donna ha anche raccontato che un giorno, le manager Perricciolo e Michelazzo portarono suo figlio a fare merenda con la finta madre affidataria (Pamela Prati, ndr) e l'amica Milena Miconi, con la scusa di fargli fare una prova costume. "Agiremo per vie legali", ha concluso l'ospite della D'Urso in una nota che anticipa parte di quello che accadrà domani sera.