Nelle prossime puntate della nota soap opera Una vita ci saranno diversi avvenimenti interessanti. Alcune delle novità riguardano Samuel Alday, il quale avrà una terribile discussione con il padre Jaime. Successivamente l'uomo strangolerà suo padre, uccidendolo. Di seguito alcune anticipazioni relative alle prossime puntate di Una Vita.

Jaime scopre che Samuel ha violentato Blanca

Nelle prossime puntate di Una Vita, Jaime scoprirà che Samuel ha violentato la moglie Blanca.

Una Vita, anticipazioni: Samuel ucciderà Jaime, suo padre.

In seguito il dottor Briz rivelerà a Jaime che Samuel lo ha corrotto con del denaro affinchè facesse credere a Diego di avere il mercurialismo. L'Alday senior sarà notevolmente disorientato e si renderà conto della malvagità di suo figlio Samuel. Poi Jaime deciderà di non dire la verità a Blanca e le annuncerà che Diego ha pensato di essere malato a causa di un errore medico. Successivamente Jaime proverà a ristabilire un rapporto con suo figlio Samuel.

Pubblicità

Poi i due uomini trascorreranno alcuni giorni lontano da Acacias per incontrare alcuni dei clienti della gioielleria. Dopo il loro ritorno, padre e figlio sembreranno abbastanza in confidenza, ma la situazione non rimarrà così per molto tempo.

Samuel strangola suo padre

Jaime confesserà a Samuel di essere al corrente sia degli abusi ai danni della moglie Blanca, che della contraffazione del referto medico di Diego. Poi Samuel cercherà di negare ogni cosa e Jame cercherà di convincere l'uomo a recarsi in caserma per costituirsi.

Successivamente il giovane Alday avrà improvvisamente un raptus di rabbia, durante il quale strangolerà suo padre. Successivamente Samuel sarà notevolmente sconvolto e angosciato per il terribile gesto appena compiuto nei confronti dell'uomo. In seguito si recherà a calle Acacias, dove incontrerà Celia e Felipe. I due noteranno l'uomo in difficoltà e gli daranno il loro sostegno. Nel frattempo Samuel penserà di incontrare il commissario Mendez per ammettere l'omicidio commesso, ma l'arrivo di Ursula cambierà improvvisamente le decisioni dell'uomo.

Pubblicità

In seguito Ursula troverà in casa il corpo senza vita di suo marito Jaime e cercherà di convincere Samuel a non costituirsi, anzi lo aiuterà a nascondere il cadavere e a cancellare le prove del crimine. Per evitare di destare sospetti, la donna consiglierà al giovane di annunciare ai vicini che l'Alday senior è partito improvvisamente per un centro termale in Svizzera con l'obiettivo di recuperare le forze perse.

Blanca e Diego di nuovo insieme

Blanca con l'aiuto di Leonor fuggirà dalla propria abitazione e si recherà da Diego, il quale sarà considerato un latitante, poiché scapperà dal carcere per cercare di concludere la sua vendetta, inscenando un finto suicidio.

Pubblicità

L'uomo era stato arrestato a seguito di alcuni scontri tra i lavoratori del giacimento d'oro e la polizia. Successivamente Blanca cercherà di convincere Diego a non vendicarsi di Viñas, l'agente civile che ha ucciso Martin Enraje. Infine Samuel farà credere ai suoi conoscenti di essere molto triste e amareggiato per l'ulteriore allontanamento della moglie Blanca