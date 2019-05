La fine del matrimonio tra Hope e Liam terrà banco nelle prossime puntate americane di Beautiful. La coppia sta vivendo un periodo travagliato, poichè lei è convinta che Liam debba dedicarsi solamente a Steffy e ai figli, ma l’uomo ha intenzione di recuperare il loro rapporto con ogni mezzo a sua disposizione.

Nelle prossime puntate americane, il rapporto tra i due sarà messo a dura prova dalla ‘comparsa’ di Thomas, il quale bacerà Hope, coinvolta dunque in una sorta di triangolo amoroso. Tali avvenimenti causeranno la reazione di altri personaggi vicini alle dinamiche sentimentali di Hope e Liam, ovvero Brooke e Katie, che a loro volta stanno vivendo un periodo decisamente travagliato.

Beautiful anticipazioni: il piano di Katie

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Bill Spencer sarà determinato a ricucire i rapporti con Katie dopo aver detto addio a Steffy.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Shauna seduce Bill, ma è una trappola

La Logan non si opporrà alla corte dell’uomo, decisione che potrebbe facilmente essere ricondotta alla chiusura definitiva dei suoi ricordi verso le precedenti relazioni con Thorne e Wyatt. Una situazione che però non terminerà nel modo auspicato dall'uomo, poiché Katie non accetterà la proposta di matrimonio di Bill: probabilmente la donna non ha definitivamente acquistato fiducia nell’uomo.

Come rivelano le anticipazioni americane di Beautiful, Katie sorprenderà la madre di Flo, Shauna, in compagnia di Bill.

Questa visione porterà la donna ad escogitare un piano per mettere alla prova l’uomo. Katie chiederà a Shauna di mostrare la sua sensualità a Bill, per cercare di capire la reazione di quest’ultimo.

La donna organizzerà così una sorta di appuntamento galante tra i due, in modo da comprendere il reale comportamento di Bill davanti a delle situazioni ‘scomode’. Come pronosticato, tale piano non sarà però gradito a Brooke, la quale penserà che tra i due possa in realtà riaffiorare una certa attrazione, ovviamente un dubbio motivato dal fatto che la coppia in passato ha vissuto attimi di passione.

Trame americane Beautiful: Thomas bacia Hope

Parallelamente a tale storyline e stando alle recenti anticipazioni americane di Beautiful, terrà banco ancora il susseguirsi di colpi di scena nel rapporto tra Liam e Hope. Approfittando dell’assenza di Liam, il quale si è momentaneamente trasferito a Parigi con l’obiettivo di stare in compagnia di Steffy e le sue bambine, Thomas riuscirà a baciare Hope, che dopo tale avvenimento entrerà in uno stato di confusione.

L’uomo così confesserà alla donna ciò che prova, ma quest’ultima rimarrà sbalordita dai sentimenti che Thomas nutre nei suoi riguardi.

Nel frattempo Liam tornerà a casa e quasi immediatamente inizierà a nutrire dei sospetti sull’uomo. Il suo rientro sarà determinato comunque anche dalla chiamata di Wyatt, che avviserà il fratello su quanto successo durante la sua assenza.

Stando agli ultimi spoiler circolati, sembra che il figlio di Bill avrà un confronto con il ‘rivale’ in amore, Thomas: ovviamente è facile immaginare che il loro non sarà un faccia a faccia pacifico.

Così, Liam accuserà il rivale di aver fatto leva sul figlio per riuscire a conquistare la fiducia della donna, alla quale l’uomo chiederà però di non rinunciare al loro rapporto. Dunque Hope si troverà a dover scegliere uno dei due uomini.