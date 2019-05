Anticipazioni di Una vita pronte a stupire. Nelle puntate da lunedì 6 a sabato 11 maggio, Arturo dirà addio a Silvia, mentre Blanca e Jaime avranno un acceso scontro. Infine Ursula chiederà a Samuel di eliminare Diego.

Una Vita: Arturo lascia Silvia

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate in onda dal 6 all'11 maggio, rivelano che Diego sbatterà Blanca fuori di casa, tanto da costringerla a chiedere ospitalità a Leonor. La figlia di Ursula accetterà suo malgrado il volere di Diego, sebbene voglia scoprire cosa ci sia dietro.

Una Vita, spoiler dal 6 maggio: Ursula vuole uccidere Diego, Blanca contro Jaime

Infatti la donna tornerà sui suoi passi, tanto da scoprire il giovane tra le braccia di Huertas. Intanto Ursula racconterà a Donna Susana che all'interno de La Deliciosa si spacciano generi di contrabbando. Arturo scoprirà che la figlia del generale Reyes è morta per una malattia tropicale.

Anticipazioni Una Vita: lite tra Blanca e Jaime

Blanca sarà disperata dopo aver scoperto di essere stata tradita, tanto da confessarlo alla sua amica del cuore Leonor.

I telespettatori di Una Vita scopriranno che si è trattato solo di un piano organizzato da Diego e Huertas per allontanare la giovane Dicenta. A tal proposito, la vecchia educatrice tenterà di convincere la figlia a tornare a vivere sotto il tetto coniugale, mentre Jaime inviterà il figlio ad andare in Svizzera a curarsi. Infine la giovane Dicenta avrà un brutto scontro con il suocero una volta tornata nel condominio di Acacias 38.

La scoperta di Felipe

Dalle trame di Una Vita, in onda nella seconda settimana di maggio sulle reti Mediaset, si evince che Felipe scoprirà che la storia d'amore tra Diego e Huertas è falsa, mentre i vicini aiuteranno Inigo e Flora a riportare La Deliciosa in auge.

A tal proposito, Donna Susana regalerà ai nuovi padroni la ricetta originale della cioccolata che preparava Juliana ai suoi clienti. Nel frattempo l'avvocato Alvarez Hermoso racconterà ad Arturo che alcuni agenti sotto copertura sono impegnati a sventare l'attentato al futuro monarca. A casa Zavala, Silvia scoprirà che le valigette sono piene di pezzi di carta, dunque nessuna traccia dei soldi destinati all'acquisto delle armi.

Ursula vuole eliminare di Diego

Samuel chiederà a Blanca chi è il padre del bambino che attende.

La giovane Dicenta però risponderà di non avere la certezza in merito a ciò. Dall'altro canto, Flora vedrà Inigo e Leonor baciarsi, mentre l'inaugurazione de La Deliciosa risulterà un vero e proprio successo. A casa Alday, Ursula proporrà a Samuel di uccidere Diego per allontanarlo definitivamente da Blanca, ma il giovane si rifiuterà. Infine la darklady metterà in giro false voci sulla figlia, tanto da isolarla da tutti i vicini. Come continuerà la storia? Le nuove anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.