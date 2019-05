La telenovela di origini spagnole “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra continua a sorprendere. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, annunciano che Samuel Alday si renderà conto di aver commesso un grosso errore ad allearsi con la matrigna Ursula Dicenta. Diego e Blanca riceveranno il consenso dal secondogenito di Jaime, per potersi rifare una nuova vita lontano dal quartiere di Acacias 38.

Spoiler Una Vita: Blanca apprende che suo figlio è morto

I due cognati durante la loro fuga verranno aggrediti brutalmente da un gruppo di malviventi: in tale circostanza, Diego verrà gettato in un burrone, invece la moglie di Samuel dopo aver partorito in un luogo sperduto, riceverà una terribile notizia da una contadina. Blanca non riuscirà a credere che suo figlio è morto alla nascita, soprattutto quando si accorgerà che accanto a lei c’è la spoglia di una bambina, e non di un maschietto che sapeva di aspettare.

Diego minacciato, Ursula somministra una pianta pericolosa alla figlia

Le anticipazioni delle prossime puntate italiane rivelano che a seguito del decesso di Jaime Alday, che morirà per mano del figlio Samuel, la primogenita di Ursula sarà costretta a ritornare ad Acacias 38. Intanto Diego dopo essere finito in prigione per essersi scontrato con gli operai del giacimento d’oro di Ramon e Rosina, riuscirà ad evadere dalla sua cella inscenando un finto suicidio.

Samuel costringerà la moglie a condividere il suo stesso tetto. Successivamente Diego pur essendo ancora ricercato dalla polizia, cercherà di aiutare la cognata a scappare, senza riuscire nel suo intento a causa del fratello che lo minaccerà. A quel punto Ursula essendo sempre più decisa a sottrarre il figlio a Blanca non appena lo metterà al mondo, somministrerà alla stessa una pianta maledetta per farla partorire in anticipo.

Samuel consente a Diego di fuggire con sua moglie

In seguito Samuel dopo essere stato assalito dai sensi di colpa per aver messo fine all’esistenza del padre, chiederà a Felipe di aiutarlo a farlo riconciliare con suo fratello.

Diego non essendo a conoscenza della scomparsa del genitore, dato che continuerà a credere che si trovi in una clinica svizzera, rimarrà sorpreso quando Samuel gli darà il consenso per poter fuggire con sua moglie. Blanca e il cognato dopo aver ricevuto il benestare dal minore degli Alday, approfitteranno dell’assenza di Ursula per salire su una carrozza: i due innamorati durante il viaggio, decideranno di chiamare il loro bambino Moises. Nel bel mezzo del tragitto accadrà qualcosa di tragico, visto che i due adulteri si troveranno ad assistere il figlio di un uomo rimasto ferito al lavoro: gli sconosciuti si riveleranno essere dei briganti.

Per fortuna Diego dopo essere precipitato in un grosso dirupo nel bel mezzo della violenta colluttazione, troverà la forza per fuggire. Intanto Blanca proprio quando rimarrà da sola nel bosco, darà alla luce il suo bambino. La primogenita di Ursula non appena riprenderà conoscenza grazie ad una donna che le presterà soccorso, rimarrà sconvolta. Blanca accuserà la passante di essere una falsa, quando vedrà accanto a lei il corpo senza vita di una neonata, perché sapeva che la creatura che portava in grembo era un maschietto.