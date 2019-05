Nuovo appuntamento con le notizie su Una vita, la soap opera in onda ogni giorno su Canale 5. Nelle puntate trasmesse dal 26 maggio al 1° giugno, Rosina finirà in carcere mentre Ursula inizierà a ricordare il suo passato. Infine Samuel strangolerà Jaime dopo averlo smascherato.

Una Vita: Flora e Inigo sono fratelli

Le anticipazioni di Una Vita, relative dalle puntate trasmesse da domenica 26 maggio al primo giugno, rivelano che Blanca capirà che Diego sospettava di essere nuovamente ammalato.

Zavala somministrerà delle bevande avvelenate alla moglie. Intanto Leonor scoprirà che Flora è la sorella di Inigo, mentre Casilda non ricorderà di essersi sposata con Martin, morto durante una sommossa operaia ad Acacias 38. In contemporanea a tutto ciò, il padre di Elvira deciderà di liberare Silvia dall'egemonia del marito padrone, ma il piano naufragherà. Jaime apprenderà che il dottor Briz era stato corrotto da suo figlio Samuel per far credere al fratello che fosse nuovamente malato di mercurialismo.

Una Vita, trame al primo giugno: Samuel uccide Jaime per non essere smascherato

Anticipazioni Una Vita: Ursula è stata violentata

L'Alday informerà la nuora che Diego è in perfetta forma. Poco dopo, l'uomo andrà in galera per parlare con il figlio. A questo punto, Samuel si sentirà escluso, tanto da meditare una vendetta. Nel frattempo Ursula Dicenta avrà una visione del suo terribile passato. Infatti si ricorderà di essere stata abusata da due malintenzionati, che avevano approfittato dell'assenza dei suoi genitori per rubare nella loro abitazione.

Infine Rosina rimarrà sconvolta quando scoprirà che Liberto l'ha tradita con Flora.

Stando alle trame di Una Vita, si apprende che Casilda condurrà un'esistenza tranquilla, in quanto non avrà alcun ricordo della morte tragica del suo consorte. Diego intenderà far fuori Vinas, tanto che la giovane Dicenta scapperà di casa per raggiungerlo. Intanto il generale Tamayo rinnegherà Zavala dopo essere stato scoperto dal padre di Elvira. Allo stesso tempo Rosina verrà portata in carcere dopo essere stata protagonista di un brutta lite con la presunta amante di Liberto.

Samuel uccide Jaime

A casa Alday, Jaime cercherà di convincere Samuel a costituirsi per i presunti abusi nei confronti della consorte e sulla falsificazione di alcuni reperti medici. Sentite queste parole, il figlio perderà letteralmente il lume della ragione, tanto da strangolare il padre con le proprie mani. Vinto dal rimorso intenderà presentarsi davanti a Mendez, ma la Dicenta lo fermerà. Infine la Escolano si toglierà i vestiti neri da lutto mentre il padre di Elvira porterà la spia a casa sua.

Come evolverà la vicenda? Le nuove anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.