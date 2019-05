Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, anche nella puntata che andrà in onda lunedì pomeriggio 27 maggio tutto si concentrerà su Gemma Galgani. Ormai la dama del parterre, che fa parte del trono over da più di sette anni è diventata la protagonista indiscussa del format. Grazie alle sue avventure amorose, la direttrice di teatro ogni settimana è al centro della scena, occupando gran parte della registrazione. La donna nelle ultime settimane ha conosciuto un nuovo cavaliere e a quanto pare le cose tra i due partecipanti sembrano andare benissimo.

Gemma Galgani conosce Mario

Gemma ha raccontato di aver trascorso una bellissima giornata assieme al suo nuovo corteggiatore. Stiamo parlando del signor Mario, arrivato direttamente dalla provincia di Napoli per conoscerla. Dopo la fine della storia con Rocco Fredella la dama del parterre femminile ha voluto concedersi una nuova possibilità. Il nuovo arrivato sembra essersi già innamorato e la stessa Galgani su questa frequentazione ha svelato alcuni dettagli dell'uscita.

Uomini e Donne gemma e Mario si baciano

A tal proposito la torinese ha voluto precisare la presenza costante del napoletano affermando che il suo cavaliere oltre a chiamarla tutte le sere è curioso di sapere i suoi spostamenti. Ma cosa è successo nel dettaglio tra i due?

La Galgani sembrerebbe finalmente felice

Gemma ha voluto precisare come Mario la stia corteggiando da vero gentiluomo. Quest'ultimo sembra essere davvero intenzionato a portarla via dal programma vivendo finalmente quell'amore che da anni desidera.

La Galgani ha raccontato anche che entrambi si sono scambiati numerosi baci a stampo tantissimi abbracci. Maria De Filippi dopo aver ascoltato con attenzione, ha dato la parola al cavaliere che ha confermato le stesse sensazioni della torinese mostrando tutta la sua felicità. A quanto pare, dunque, vista la fine di Uomini e donne per l'ex di Giorgio Manetti si prospetta una bella estate.

Riccardo e Ida al centro di una nuova polemica

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative al 27 maggio, rivelano che la puntata oltre a concentrarsi su Gemma e Mario vedrà come protagonisti anche Ida e Riccardo.

La scorsa settimana Guarnieri ha chiesto alla redazione di richiamare la sua ex per comunicarle le sue buone intenzioni. Il quarantenne di Taranto ha fatto capire alla Platano di volerle concedere una nuova possibilità riprendendo la frequentazione. A quanto pare, però, qualcosa sembra essere andato storto e i due avranno una forte discussione al centro dello studio. Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che Maria abbia chiesto al cavaliere se amasse ancora la sua ex e lui avrebbe risposto di no.