Nuovi colpi di scena caratterizzeranno i prossimi episodi della popolare soap opera “Un Posto al sole”. Le anticipazioni della seconda settimana di giugno, ci dicono che uno storico personaggio si renderà protagonista di un clamoroso gesto. Si tratta di Guido Del Bue, che dimostrerà di avere delle intenzioni serie con Mariella Altieri, visto che le dirà di volerla sposare. Quest’ultima si rifiuterà di diventare la moglie di Guido facendolo sprofondare nella disperazione totale, soprattutto perché non gli darà nessuna spiegazione.

In realtà la donna si sentirà in colpa per non aver mai detto la verità su Lorenzo al suo fidanzato. Alessandra Parisi (detta Alex) invece si farà confortare da Vittorio, dopo aver discusso con la sua famiglia. In particolare la new entry Mia, interpretata dall’attrice Ludovica Nasti, non sarà favorevole alla decisione della sorella di andare a vivere da sola in un appartamento situato a due passi dal suo posto di lavoro.

Clara si pente di aver aiutato Marina, Cerruti litiga con Michele

Nelle puntate che verranno trasmesse su Rai Tre da lunedì 3 a venerdì 7 giugno 2019, Filippo dovrà decidere se prendere parte al progetto imprenditoriale ideato dal padre.

Upas, spoiler fino al 7 giugno: Guido disperato, Vittorio consola Alex

Nel frattempo Marina dopo aver discusso con Alberto, troverà finalmente il modo per potersi sbarazzare dell’uomo. Rossella a seguito dell’ultimo confronto avuto con Patrizio, sarà intenzionata a rimanere amico dello stesso, che essendo ancora innamorato di lei la penserà in modo diverso. Purtroppo l’eccessiva gelosia del figlio di Ornella e Raffaelle nei confronti della sua ex fidanzata, potrebbe causargli dei nuovi problemi. Successivamente Clara si pentirà di aver aiutato Marina a portare avanti il suo piano contro il Palladini.

Alex dopo aver continuato a presentarsi tardi al lavoro, verrà a conoscenza per pura casualità che nella terrazza c’è una stanza libera. Nel frattempo Cerruti avrà un diverbio con Michele dopo avergli chiesto di fare da padrino a Lorenzo.

Mariella si sente in colpa, Vittorio consola Alex

Alberto convincerà Marina ad espandere le sue attività dei cantieri anche al chartering turistico, grazie al progetto di Roberto. Guido dopo aver fatto riconciliare Michele e Cerruti, deciderà di chiedere la mano di Mariella, ma prima di fare il grande passo si confiderà con Assunta.

Nel contempo Alex dopo aver deciso di trasferirsi nella terrazza metterà al corrente della novità la madre e la sorella Mia. Filippo e Serena mentre faranno vedere il molo al Ferri, si accorgeranno dell’impegno dell’uomo per riuscire a realizzare la sua idea. Guido rimarrà sconvolto quando Mariella non accetterà la sua proposta di matrimonio. Nel contempo quest’ultima si sentirà in colpa per non aver detto al Del Bue la verità su Lollo. Alex dopo aver iniziato ad avere i primi ripensamenti sul fatto di alloggiare al palazzo Palladini a causa della sorella, troverà conforto tra le braccia di Vittorio.

Per finire proprio quando Franco dovrà recarsi al parco divertimenti, farà i conti con un imprevisto per colpa di Jimmy, al tal punto che il viaggio rischierà di essere rimandato.