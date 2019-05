Clamorosi colpi di scena accadranno nelle puntate di Una vita in onda da lunedì 3 a sabato 8 giugno. Se Samuel sarà vittima di gravi sensi di colpa, Inigo chiederà a Leonor di fuggire da Acacias 38. Infine Ursula avvelenerà Blanca per anticipare il parto.

Una Vita: Samuel vittima di sensi di colpa

Le anticipazioni di Una Vita riguardanti le nuove puntate trasmesse dal 3 all'8 giugno segnalano che Samuel accuserà dei grossi rimorsi di coscienza nei confronti del padre tanto che vorrebbe costituirsi alle autorità. Ma Ursula riuscirà a far cambiare idea al giovane Alday mentre Diego e Blanca formeranno finalmente una coppia dopo giorni passati in solitudine. In uno di questi incontri la giovane Dicenta racconterà all'amato di essere stata abusata dal consorte. Inoltre cercherà di convincerlo a desistere a vendicarsi di Vinas, l'uomo che ha ucciso Martin durante le sommosse operaie.

Una Vita, trame all'8 giugno: Inigo e Leonor vogliono fuggire, Ursula avvelena Blanca

Rosina in carcere

Nel frattempo Rosina si troverà in carcere dopo aver fatto una scenata di gelosia contro Flora. A tal proposito Liberto accuserà dei rimorsi nei confronti della consorte per aver baciato la proprietaria dell'esercizio commerciale. Intanto i pettegolezzi faranno ben presto il giro di tutto il vecchio quartiere di Acacias 38. Samuel, invece, scoprirà che Diego ha trovato riparo nella villa di famiglia. Di conseguenza l'Alday informerà Mendez prima che il fratello e Blanca fuggano lontano. Allo stesso tempo Leonor comincerà a pensare al povero Pablo tanto da allontanarsi da Inigo.

Silvia lascia il quartiere

Nel frattempo Flora si recherà da Rosina in carcere dove scatenerà la sua gelosia. A questo punto la vedova Hidalgo cambierà comportamento tanto venire liberata subito dopo. Fabiana e Lolita, invece, faranno in modo che Servante ottenga il posto come vigilante notturno mentre Diego si introdurrà di nascosto in casa Alday, dove troverà Samuel e la polizia ad attenderlo. Fortunatamente l'uomo riuscirà a fuggire tanto da trovare nascondiglio alla Deliciosa.

Nel frattempo Carvajal avviserà Silvia che non potrà mai avere una storia d'amore con Arturo e con altri uomini visto che è una spia. Allo stesso tempo l'Alvarez Hermoso convincerà Mendez a non mettere le manette a Diego. Infine Arturo scoprirà che Silvia ha lasciato Acacias 38 senza avvertirlo.

Ursula somministra la mandragola a Blanca

Le trame di Una Vita svelano che Ursula avvelenerà la figlia con della mandragola per anticipare le contrazioni del parto.

Intanto Flora sospetterà che un ladro le abbia rubato gli incassi del suo negozio mentre Servante confermerà di aver vinto il test per diventare vigilante. Peccato che il posto sia preso da Paquito. Samuel, invece, offrirà il suo aiuto a Diego e Blanca, tanto da distrarre la Dicenta. Allo stesso tempo Inigo chiederà a Leonor di scappare insieme. La giovane Hidalgo, a questo punto, accetterà con entusiasmo la proposta. Intanto Silvia e Arturo riusciranno ad impedire l'uccisione del futuro Alfonso XII da parte di Zavala.

Leonor e Inigo meditano di lasciare Acacias 38

Alla Deliciosa si organizzerà la festa per la partenza di Leonor e del Cervera. Ma ecco che il vero Inigo si presenterà in negozio tanto che Flora sverrà sul colpo. Intanto Casilda riacquisterà la memoria tanto da piangere disperata quando si troverà tra le mani un oggetto appartenuto a Martin. Durante la fuga Blanca e Diego verranno accerchiati da un gruppo di briganti. Se l'Alday sarà buttato in un burrone, dopo essere stato picchiato, alla figlia di Ursula si romperanno le acque tanto da dare alla luce un bambino su un campo abbandonato. La partoriente sentirà il suo maschietto piangere prima di perdere i sensi per lo sforzo del travaglio. Silvia, invece, riferirà ad Arturo di aver rivelato a tutti la sua vera identità. Infine Ursula sarà molto adirata nei confronti del genero quando scoprirà che ha permesso a Blanca e Diego di fuggire. Come continuerà la vicenda? Le nuove anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.