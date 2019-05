Anticipazioni di Una vita ricche di novità. Nelle puntate in onda da domenica 12 a sabato 18 maggio, l'amicizia tra Blanca e Leonor finirà per colpa di Ursula mentre Martin vorrà sposare nuovamente Casilda. Infine Diego e Huertas daranno luogo ad una rivolta operaia ad Acacias 38.

Una Vita: finisce l'amicizia tra Blanca e Leonor

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate in onda dal 12 al 18 maggio, rivelano che la guardia civile sparerà contro la sommossa operaia, tanto che Diego deciderà di nascondersi nelle montagne.

Una Vita, trame: Leonor perde la fiducia in Blanca, Martin vuole risposare Casilda

A tal proposito, Leonor rivelerà a Blanca quanto sta accadendo, se Carmen non riferisse tutto a Ursula. La Dicenta, a questo punto, riferirà al sindacalista dove sono nascosti i rivoltosi, tanto da ucciderne uno. Per tale ragione Leonor incolperà la giovane Dicenta di averla tradita e chiuderà l'amicizia con lei. Nel frattempo Martin vorrà fare un regalo a Casilda, mentre Silvia accetterà di sposare Zavala se Tamayo non avesse dei dubbi nei suoi confronti.

Pubblicità

Anticipazioni, Una Vita: Martin e Casilda vogliono rinnovare i voti

Blanca sognerà di perdere il bambino, tanto che Samuel cercherà di consolarla. Intanto Flora e Liberto si recheranno a teatro mentre Inigo chiederà a Leonor una seconda chance per spiegarsi. Silvia, invece, crederà che Velilla sia stato ucciso da Zavala, tanto che Arturo temerà per la sua incolumità. Intanto Martin intenderà sposare nuovamente Casilda con la complicità di Liberto e Rosina.

A casa Alday, Ursula apprenderà alcuni dettagli inediti della famiglia Koval. Infine Inigo confesserà alla vedova di Pablo di amarla, mentre la Dicenta convincerà Samuel a costringere Blanca ad avere dei rapporti.

Flora contro Leonor e Inigo

Le trame di Una Vita, in onda nella terza settimana di maggio, svelano che Blanca rifiuterà le avance di Samuel mentre Silvia informerà Zavala che la sua famiglia non potrà essere presente al matrimonio. Il generale, a questo punto, chiederà ad Arturo di farle da padrino.

Pubblicità

D'altro canto, Flora non vedrà di buon occhio la vicinanza sorta tra Leonor e Inigo. Allo stesso tempo, Casilda e Martin inviteranno tutti quanti alle loro seconde nozze. A tal proposito, la sarta Seler confezionerà l'abito da cerimonia per la Escolano mentre Antonito regalerà quello da sposo all'ex soldato.

Arriva la rivolta operaia ad Acacias 38

Gli operai della miniera d'oro giungeranno ad Acacias 38 capeggiati da Diego e Huertas. Nel frattempo Donna Susana venderà l'abito cucito per Casilda a Silvia mentre Leonor non crederà che la giovane Dicenta abbia avvertito Ribau.

Pubblicità

Allo stesso tempo Martin chiederà a Servante di fargli da testimone di nozze. D'altro canto, gli operai non distruggeranno la Deliciosa dopo aver ricevuto alcuni strumenti in cambio dal proprietario. A casa Alday, Samuel perderà la testa quando gli operai accuseranno Jaime di essere un ricco senza scrupoli. Silvia, invece, si rifiuterà di scappare con il colonnello Valverde. Infine Ursula farà credere che sua figlia si sia messa d'accordo con Diego per organizzare la rivolta operaia. Come continuerà la storia? Le nuove anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.