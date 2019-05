La fase finale del talent show di Canale 5 'Amici di Maria De Filippi', iniziata lo scorso 30 marzo, ha visto sino ad ora eliminati cinque alunni: il ballerino della squadra blu Mowgly, la cantante della squadra bianca Ludovica, il cantante della squadra blu Jefeo, la sua controparte della squadra bianca Alvis, e, in ultima battuta, la ballerina della squadra blu Valentina.

Nella scorsa puntata Valentina era stata riammessa nella scuola per ripetere la prova contro il rapper dei bianchi Mameli, ma aveva nuovamente perso, questa volta con il televoto.

Alberto vince la sfida finale contro Umberto e passa alla semifinale

La scorsa settimana la ballerina dei blu è stata l'unica alunna a lasciare la scuola perché la sfida finale tra Mameli e Umberto era stata rimandata a questa settima puntata, che ha visto infine trionfare Umberto, votato dai giudici di eccezione Raffaella Carrà, Emma Marrone, Mara Venier e Gerry Scotty e da Loredana Bertè, non presente in puntata, attraverso una busta chiusa.

Umberto e Mameli: la sfida

La settima puntata inizia con il confronto rimasto in sospeso tra i due allievi della Squadra Bianca Umberto e Mameli, che si esibiscono nell'ultima prova della sfida iniziata la settimana scorsa.

Questa volta a giudicare, oltre a Loredana Bertè, non presente in studio per ragioni lavorative, ci sono i giudici speciali, che decidono di premiare il ballerino dei bianchi, decretando la fine dell'avventura di Mameli nella scuola di 'Amici di Maria de Filippi'.

Primo girone: vince Rafael

In questa nuova puntata di Amici vengono sciolte le squadre che erano presenti fino ad ora a favore di una sfida tutti contro tutti. In questa nuova veste il programma della De Filippi prevede quattro gironi, in cui il vincitore di ognuno passerà direttamente alla semifinale della prossima settimana.

I due allievi che saranno ultimi in classifica alla fine dei gironi dovranno invece sfidarsi e il perdente abbandonerà la trasmissione.

Il primo girone inizia con l'esibizione di Giordana, che canta "Ti ho voluto bene veramente" di Marco Mengoni, seguita da Vincenzo, che balla sulle note di "Can't stop the feeling" di Justine Timberlake.

Nella terza performance Tish esegue "All about that bass" di Meghan Trainor e si posiziona in classifica al primo posto insieme a Giordana.

Il girone prosegue con l'esibizione di Umberto, che balla la colonna sonora del film "Magic Mike", posizionandosi al terzo posto.

La manche si conclude con l'interpretazione di Alberto di "Your song" di Elton John e con Rafael, che si esibisce sulle note della colonna sonora di "Danish Girl".

Alla fine del primo girone è Rafael ad assicurarsi la semifinale di 'Amici'.

Secondo girone: vince Tish

La trasmissione prosegue con il secondo girone che, a differenza di quello precedente, verrà valutato dalla commissione dei giudici e non dal televoto.

Inizia ad esibirsi Alberto con "Bohemian Rhapsody" dei Queen, seguito da Umberto, che balla sulle note di "Valzer brillante" di Nino Rota, brano tratto da Il Gattopardo, e "Natural" degli Imagine Dragons.

In seguito Giordana canta "La differenza tra me e te" di Tiziano Ferro, benché il professore Rudy Zerbi si sia dimostrato contrariato che la ragazza non abbia cantato il brano da lui assegnatole in precedenza, "Blue" degli Eiffel 65.

Gli ultimi a esibirsi in questo girone sono Vincenzo, che balla "L'isola che non c'è" di Edoardo Bennato, e Tish, che a fine gara è a pari merito al primo posto insieme ad Alberto.

Per poter decidere chi dei due cantanti potrà accedere direttamente alla semifinale viene indetta una sfida che vede Alberto cantare "Perfect" di Ed Sheeran, insieme al violinista Charlie Siem, mentre Tish si esibisce nel pezzo che Zerbi le aveva assegnato, "Shallow" di Lady Gaga.

La seconda maglia della semifinale viene vinta da Tish.

Terzo girone: vince Giordana

La terza manche, valutata dal televoto, si apre sulle note di "Dedicato" di Loredana Bertè, interpretata da Giordana, che tenta di riprendersi dallo zero datole nello scorso girone da Zerbi.

Successivamente si esibisce Umberto con "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli e Alberto con "Parla più piano", canzone tratta dal film "Il Padrino".

L'ultimo alunno ad esibirsi è Vincenzo, a cui viene richiesta un'improvvisazione basata su una trama datagli dalla produzione, da ballare sulle note di "Vivere" di Vasco Rossi e "Strada facendo" nella versione cantata da Laura Pausini.

Alberto e Giordana, alla fine delle prove del terzo girone, sono a pari merito per il televoto ed è quindi la commissione a decidere.

I professori scelgono Giordana come terza alunna ad ottenere la semifinale.

Quarto girone: vince Vincenzo

I giudici della quarta manche sono Luciano Cannito e il maestro Beppe Vessicchio che vedono esibirsi in ordine d'apparizione Alberto, che canta il suo inedito "Accanto a te", Umberto, che si esibisce con "Mi gente" di Beyoncé e J. Balvin e Vincenzo, che balla sulle note di "Notte prima degli esami" di Antonello Venditti.

La scelta di Cannito e Vessicchio è Vincenzo, che guadagna la maglia che lo porterà alla semifinale della prossima settimana.

Sfida finale

Il confronto finale che ha il compito di stabilire quale alunno rimarrà nella scuola e quale dovrà abbandonarla è tra Alberto e Umberto, che verranno giudicati contemporaneamente da Luciano Cannito e Beppe Vessichio, i professori e il televoto.

In quest'ultima prova della settima puntata di 'Amici' i due sfidanti chiedono aiuto ai loro colleghi semifinalisti: Alberto sarà spalleggiato da Tish e Vincenzo mentre Umberto sarà fiancheggiato da Giordana e Rafael.

Il primo ad esibirsi è Rafael, che balla "Libertango" di Astor Piazzolla, seguito da Tish, che canta "No Roots" di Alice Merton.

Dopo le prime due prove è sempre Alberto a essere saldo in classifica al televoto, ma il terzo alunno a esibirsi è Umberto, che balla sulle note di "Crazy in love" di Beyoncé.

Nella quarta manche, che vede ancora Alberto in vantaggio, canta proprio l'ex componente della squadra blu, che interpreta "I don't wanna miss a thing" degli Aerosmith mentre, successivamente, vediamo Vincenzo interpretare un brano di danza classica.

In seguito è il turno di Giordana, che canta "Imparare ad amarsi" di Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico per Umberto.

La parte finale del duello vede le esibizioni di Alberto, con i brani "Io che amo solo te" di Sergio Endrigo e "I wiil always love you" di Whitney Houston, e Umberto, che balla "Faith" di Stevie Wonder e Ariana Grande e "Stand by me", nella versione di Florence + The Machine.

La settima puntata di Amici di Maria De Filippi si conclude con la sconfitta di Umberto, è Alberto a guadagnarsi la semifinale.