Colpi di scena inaspettati in arrivo nelle nuove puntate di Beautiful in onda da domenica 12 a sabato 18 maggio. Le anticipazioni svelano che Steffy sorprenderà Bill, quando darà una risposta negativa alla sua proposta di nozze.

Beautiful: Liam vede il ciondolo degli Spencer al collo di Steffy

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in onda da domenica 12 a sabato 18 maggio su Canale 5, raccontano che Liam andrà a fare visita a Steffy.

Beautiful, trame dal 12 maggio: la Forrester rifiuta la proposta di nozze di Bill

In questa occasione noterà che la Forrester porta al collo una collana con il ciondolo raffigurante la spada simbolo degli Spencer. Liam, a questo punto, rimarrà sconvolto tanto da domandarle cosa significhi. Ma la donna non intenderà fornirgli spiegazioni, visto che ha scelto di stare insieme ad Hope. Come si è potuto vedere, Steffy ha sorpreso Liam baciare Hope, tanto da decidere di non vederlo mai più. Nel frattempo Ridge scoprirà che Hope è in attesa di un bambino. Una notizia che non renderà felice il figlio di Eric mentre Brooke sarà dell'opposto parere.

Anticipazioni Beautiful: Ridge vuole sabotare le nozze di sua figlia e Bill

Ridge accuserà Hope di aver minato ancora una volta la felicità di sua figlia. D'altro canto, la moglie crederà che abbia paura che Steffy possa sposare Bill. A tal proposito, il figlio di Eric penserà a un modo per impedire le nozze. Allo stesso tempo, Bill sarà pazzo di contentezza dopo aver scoperto che Steffy ha accettato di diventare sua moglie. A questo punto, deciderà di fare un brindisi per l'imminente matrimonio.

Liam, invece, si mostrerà molto contrariato in quanto disapproverà l'intenzione della Forrester, tanto da ritenerla cattiva come lui. Di conseguenza, deciderà di tornare tra le braccia di Hope.

La Forrester non sposa più lo Spencer

Le trame di Beautiful, in onda nella seconda metà di maggio, svelano che Ridge avrà un incontro con Steffy. In questa occasione, il Forrester cercherà di convincere la figlia a non sposare Bill, tanto da arrivare a pregarla.

Ma Steffy non ascolterà il consiglio del padre, decisa a diventare la moglie dello Spencer una volta per tutte. Nel frattempo Brooke crederà che la figliastra voglia sposare il magnate solo per ripicca. Allo stesso tempo, quest'ultimo manderà un autista a prendere la madre di Kelly, affinché possa trasferirsi subito a casa sua. Qui cercherà di persuaderla a diventare immediatamente sua moglie.

La Logan dimostrerà di essere molto felice per Hope, sebbene provi tristezza per Steffy.

Intanto il magnate sembrerà essere molto impaziente, tanto da pretendere di diventare suo marito nel più breve tempo possibile. Ma ecco il colpo di scena: la giovane rifiuterà la proposta di nozze dell'uomo.