Le vicende di Una vita continueranno ad appassionare i telespettatori italiani. Nelle nuove puntate, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, Ursula approfitterà dell'arrivo di Cristina ad Acacias 38 per infondere in Blanca dei sensi di colpa talmente gravi da prendere le distanze da Diego.

Una Vita: Ursula rapisce suo nipote, arriva Cristina ad Acacias 38

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano sulle conseguenze del rapimento di Moises.

Come svelato, Ursula (Monserrat Alcoverro) approfitterà dello svenimento di Blanca per sostituire il maschietto con il corpicino privo esanime di una bambina. Ma la la giovane Dicenta, cercherà di dimostrare di aver dato alla luce ad un bambino. Peccato che nessuno crederà alla sua versione, tanto da dover fingere di metabolizzare il lutto. Nel frattempo ad Acacias arriverà Cristina Novoa, una donna che asserirà di aver visto la Madonna dopo essersi convertita al Cristianesimo. Ursula, invece, ideerà un diabolico piano nei confronti della figlia, approfittando di questo nuovo ingresso nella soap opera.

Una Vita, trame: Blanca manipolata da Ursula chiude la storia con Diego

Anticipazioni Una Vita: Blanca manipolata da Cristina e Ursula

Blanca, all'oscuro di tutto, deciderà di recarsi in Svizzera insieme a Diego per fare una visita a Jaime, rinchiuso in una clinica per rimettersi in forma. Peccato che in realtà l'orafo sia stato ucciso da Samuel durante un raptus di follia. La Dicenta, infatti, farà in modo che la figlia incontri la Novoa per raccontarle le ragioni che l'hanno spinta ad abbracciare il messaggio di Dio.

Un modo per colpevolizzare la povera Blanca (Elena Gonzalez), rea di aver instaurato una relazione extraconiugale durante la gravidanza. La santona, quindi, le farà credere che la morte di sua figlia, sia dovuta alla sua condotta immorale. La giovane, a questo punto, ormai completamente soggiogata, trascorrerà intere giornate a pregare e fare penitenza nel tentativo di espiare i peccati commessi.

La Dicenta lascia Diego

Le trame di Una Vita svelano che Blanca porrà fine alla relazione con Diego dopo aver annullato il loro viaggio in Svizzera.

La giovane Dicenta, infatti, chiederà all'Alday di andare via dalla città in quanto vuole gettarsi a capofitto nel suo percorso di redenzione. Poi la donna si recherà dal marito dove gli chiederà perdono per averlo tradito. Inoltre gli dirà di essere disposta a fare l'amore con lui. Ma ecco che il minore degli Alday si dimostrerà pentito del piano organizzato da Ursula, tanto da non approfittare del periodo delicato in cui versa la moglie. Se Samuel chiederà l'intervento del fratello, Leonor noterà il cambiamento radicale di comportamento della sua amica del cuore.

Come continuerà la storia? Le nuove anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.