La serie televisiva di origini iberiche Una vita, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, non smette di sorprendere. Gli spoiler degli episodi che il pubblico vedrà sull’emittente televisiva LA 1 TVE questa settimana rivelano che la piccola Milagros dopo essere stata sequestrata da Genoveva farà ritorno a casa sana e salva. La bambina, quando andrà finalmente d’accordo con il padre Ramon Palacios, andrà via da Acacias 38 perché tornerà a vivere a Parigi da sola.

Fabiana Aguado, dopo essere venuta a conoscenza che Agustina è ad un passo della morte per aver nascosto a tutti la sua malattia, si dispererà al tal punto da essere assalita dai sensi di colpa.

Fabiana arrabbiata con Ursula, Felicia decisa a vendicarsi di Bellita

Nelle puntate che andranno in onda in Spagna dal 27 al 31 maggio Jose cercherà di tranquillizzare Bellita. Intanto Alfredo approfitterà della scomparsa di Milagros per modificare i termini che Ramon ha chiesto alla banca americana.

Una Vita, trame Spagna: la figlia di Ramon e Trini parte, Fabiana si sente in colpa

Successivamente Genoveva si presenterà dai Palacios insieme alla bambina. Il padre di Antonito e Maria Luisa rafforzerà il rapporto con la figlia e inviterà Carmen a cenare con i suoi familiari. Successivamente Servante darà a Marcelina uno scialle che apparteneva a Bellita per ringraziarla per averlo aiutato quando era senza voce. Nel contempo Ursula continuerà ad affondare moralmente Agustina. Quest’ultima confesserà a Fabiana di non voler più vivere.

Da parte sua Bellita annullerà il suo tour in Argentina per rimanere con sua figlia dopo la rottura con Emilio. Ramon dirà a Liberto di avere avuto delle rassicurazioni sulla banca americana, ma nonostante ciò deciderà di non investire del denaro. Bellita vorrà organizzare delle lezioni di danza a casa sua per competere con la sua nemica Felicia. Ramon chiederà a Carmen il permesso per poterla corteggiare formalmente. Nel frattempo Fabiana si sentirà in colpa per ciò che è accaduto con Agustina e rimprovererà Ursula per aver nascosto la malattia della sua amica.

La Dicenta darà delle istruzioni a Genoveva per consentirle di portare al termine il suo piano. Agustina verrà trasferita in ospedale e la sua prognosi non sarà affatto buona. Bellita farà ballare Cinta e Rafael mentre Jose penserà di fare un investimento nella banca americana per poter uscire dalla crisi economica. Felicia indignata dalla concorrenza di Bellita progetterà di vendicarsi.

Milagros ritorna a Parigi, Agustina apprende di non essere malata

In seguito Felicia organizzerà un pasto di beneficenza nel ristorante per competere con Bellita invitando tutti i vicini, compreso Rafael Bonaque, essendo a conoscenza dell’interesse che l’artista ha nei suoi confronti.

Intanto Jacinto interpreterà male la relazione tra Marcelina e Servante. Il Dominguez incontrerà Alfredo e gli darà un prestito da investire nella banca americana.In seguito Milagros dirà addio ai suoi familiari per tornare a Parigi. Ramon e Antonito torneranno a discutere per la vendita del brevetto dei produttori di caffè. Felipe comunicherà a Fabiana e Ursula che Agustina dovrà essere sottoposta ad un’operazione. Intanto quest’ultima riceverà la visita di Genoveva.

Bellita acquisterà degli orecchini per la figlia per poter andare al pasto di beneficenza con Rafael. Emilio andrà su tutte le furie dopo aver visto Cinta raggiante in compagnia dell'industriale tessile catalano. Carmen e Ramon parteciperanno anche alla cena di beneficenza ed in tale circostanza la domestica darà una lezione alle donne mettendo in risalto la sua cultura e parlando dei suoi problemi attuali. Dall'altra parte Genoveva cercherà di sedurre Antonito per convincerlo ad investire alla banca americana. Ramon deciderà di fare un viaggio dopo aver ricevuto un telegramma urgente con delle informazioni sull’investimento. Camino si addormenterà al ristorante alla fine dell’evento. Infine l’Alvarez Hermoso confermerà ad Agustina che la diagnosi del dottor Maduno era falsa visto che le dirà di non essere malata.