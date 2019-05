Gli appassionati del trono classico di Uomini e Donne attendevano con ansia la registrazione di oggi. In molti speravano nell’annuncio ufficiale della data della prima scelta dopo che la Fascino ha deciso di eliminare l’appuntamento serale con la festa al castello. Una Stories di Raffella Mennoia, una delle autrici, aveva generato un piccolo equivoco in tal senso ma in realtà l’unica sorpresa di giornata è stata la presenza di due coppie formatesi da poco nel dating show di Canale 5.

Uomini e Donne: nuovo bacio tra Andrea e Natalia

Luigi Mastroianni ed Irene Capuano sono stati ospiti della trasmissione condotta da Maria De Filippi insieme ad Andrea Cerioli ed Arianna Cirrincione.

Dopo le titubanze delle scorse settimane Andrea Zelletta ha deciso di focalizzare l’attenzione su Natalia Paragoni e Klaudia Poznanska. Muriel Bassi era assente per motivi di lavoro ma il tronista ha riferito che non è più interessato a lei ed ha chiuso definitivamente il discorso.

Lo scontro con Muriel prima dell'addio

Inizialmente è stato mostrato il filmato del tentativo di chiarimento con Natalia al termine della precedente puntata.

Andrea si è diretto in camerino ma prima si è scontrato con Muriel con la quale c’è stato un vivace battibecco al termine del quale i due si sono mandati a quel paese. Intanto Natalia aveva lasciato sia gli studi di Uomini e donne che l’albergo. A questo punto Zelletta ha deciso di raggiungerla il giorno dopo a Milano. In un primo momento i due giovani hanno discusso, poi hanno fatto pace dopo che la corteggiatrice ha chiesto di rivedere Andrea.

Alla fine è scattato anche un bacio passionale che ha provocato la reazione rabbiosa di Klaudia che non ha trattenuto le lacrime.

Quest’ultima è convinta che il tronista uscirà dal programma con l’ex corteggiatrice di Ivan Gonzales. Di parere diverso la rivale mentre il venticinquenne ha riferito di essere ancora molto indeciso ed ha invitato la Poznanska a ballare.

Andrea rincorre Natalia, Klaudia delusa

Subito dopo, però, è stata mandata in onda l’ultima parte dell’esterna con Natalia nel corso della quale la ventunenne ha fatto conoscere al tronista il coinquilino. Dall’altra parte la Poznanska ha deciso di non uscire con il tarantino perché aveva scoperto su Instagram che Andrea che era andato in esterna con la Paragoni.

Nel frattempo Maria De Filippi ha comunicato al tronista che Muriel Bassi non aveva preso parte alla trasmissione per impegni di lavoro. Zelletta, pur manifestando il suo dispiacere, ha affermato che per lui andava bene così perché aveva deciso di proseguire il suo percorso con Klaudia e Natalia Paragoni. Non è da escludere che il tronista annunci di essere pronto per la scelta già nella prossima registrazione.