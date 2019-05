Oggi pomeriggio si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne. Secondo quanto riportano le anticipazioni, diversi sono stati i baci e le effusioni. Maria De Filippi ha iniziato dal trono di Andrea ed è stato mandato in onda il dopo puntata nel quale si vede lui che va da Natalia, ma mentre si incammina verso di lei si scontra nel corridoio con Muriel e i due hanno un forte litigio. Lui si reca in camerino dalla Paragoni, ma lei non c'è e così decide di andare in hotel, ma anche li non la trova.

Anticipazioni U&D: Muriel va via, Manuel litiga con Tina, la Nasti bacia Luca

Infine si dirige a casa sua a Milano, dove i due dopo aver litigato si baciano. Klaudia piange e in esterna non si è presentata durante la settimana perchè ha visto su Instagram delle foto dell'esterna di lui con l'ex corteggiatrice di Ivan. La De Filippi annuncia poi che Muriel non verrà più per motivi di lavoro.

Giulia Cavaglià bacia sia Giulio che Manuel

Il trono di Giulia inizia mostrando l'esterna di Manuel, ma quest'ultimo non si presenta e lascia un biglietto con scritto: 'Quì tutto è iniziato e quì tutto finisce.

Pubblicità

Non voglio più venire. Ti ho facilitato l'esterna'. La Cavaglià si arrabbiata molto e si reca da lui a Torino, dove i due litigano e non riescono a trovare un punto d'incontro.

In un secondo momento Manuel decide di andare dalla tronista con dei cartelli in cui le chiede scusa e gli dice di abbracciarlo. Tra i due scatta un bacio appassionato, dopo il quale si salutano. Anche con Giulio scatta il bacio, ma questa volta è molto più lungo. Tina e Manuel hanno in diverbio perchè lui su Instagram ha dato del 'lecchino' a Giulio. La Cipollari lo accusa di essere un ragazzo molto arrogante.

Alessio si elimina dal trono di Angela

Angela Nasti sembra essere molto presa da Luca Daffrè. I due si erano lasciati in malo modo, ma lei decide di andare da lui ed anche loro si baciano e fanno pace. La ragazza era andata inoltre a riprendere Alessio in camerino, lui prova a dargli un bacio ma lei non vuole e si scansa. Quando Alessio vede l'esterna con Luca si alza e va via. In un primo momento la Nasti si alza per andarlo a riprendere, ma subito dopo decide di rimettersi seduta dichiarando di non aver più intenzione di andare a riprendere nessuno.

Pubblicità

I troni sono comunque arrivati agli sgoccioli. Queste che si stanno registrando sono infatti le puntate finali e presto tutti i tronisti dovranno fare le loro scelte. Secondo le ultime indiscrezioni che circolano sul web, Maria De Filippi avrebbe deciso di eliminare il 'castello' e, dunque, le scelte potrebbero ritornare a svolgersi in studio, senza che i tronisti passino due giorni all'interno della famosa villa. Per scoprire se effettivamente sarà così, non resta che attendere le prossime settimane.