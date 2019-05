Le anticipazioni de Il Segreto fino al 7 giugno, come di consueto, regalano interessanti indiscrezioni per tutti gli appassionati di questa tenelovela spagnola ambientata nel rinomato paesino ''Puente Viejo''. Gli spoiler riferiti alle puntate che vedremo a partire da lunedì 3 giugno raccontano di Elsa e del suo passato oscuro che verrà a galla grazie alla diabolica Antolina.

Intanto Irene proseguirà la sua crociata contro Anacleto mandando in stampa un articolo, mentre Isaac vivrà dei momenti poco piacevoli a causa delle rivelazioni di Antolina sul passato della Laguna.

Anticipazioni Il Segreto, la verità sul passato di Elsa

Come detto, le anticipazioni de Il Segreto dal 3 al 7 giugno gettano una pesante ombra sul passato di Elsa. A portare a galla queste rivelazioni compromettenti sarà, ancora una volta, la mente diabolica della rivale Antolina.

Il Segreto anticipazioni: Antolina accusa Elsa di avere un passato oscuro

Quest'ultima, infatti, racconterà a suo marito Isaac che Elsa è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico. La rivelazione getterà nello sconforto l'uomo, il quale metterà alle strette la stessa Elsa affinché dica la verità. Intanto, la ''bomba'' sganciata da Antolina ha un effetto devastante per gli abitanti di Puente Viejo, i quali verranno assaliti dai dubbi in merito alle rivelazioni su Elsa. Non solo, Antolina ed Elsa avranno un dialogo nel corso del quale la moglie di Isaac metterà alle spalle contro il muro la Laguna, attribuendole l'assassinio dei suoi genitori, sempre a causa dei problemi mentali.

Di diverso umore sarà Dolores per la nascita di sua nipote. Per festeggiare organizzerà un ricevimento nel quale celebrare suo figlio Hipolito, la nuora Gracia e la nuova arrivata in famiglia.

Spoiler Il Segreto, Saul minaccia Lamberto

Il figlio di Molero, Lamberto, darà in escandescenze creando problemi alla locanda: per tenerlo a bada Saul gli punterà la pistola minacciando. Intanto Isaac, preoccupato per il passato con molte ombre di Elsa, deciderà di lasciarla per sempre dando credito alle accuse mosse da sua moglie Antolina.

Severo proseguirà la sua battaglia contro la miniera responsabile dell'avvelenamento dell'acqua di Las Lagunas. Nella prossima settimana ci saranno importantissime novità anche sul rapimento di Emilia e Alfonso Ulloa: Fernando, infatti, dopo avere fatto ritorno in villa svelerà il luogo del rapimento dei coniugi Castaneda. Lo stesso Mesia, accompagnato dal capomastro Mauricio, andrà nel luogo dove si dovrebbero trovare Emilia e Alfonso, ma di loro non ci saranno tracce.

Dove saranno? Lo sapremo sicuramente nelle prossime anticipazioni de Il Segreto.