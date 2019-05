Il settimanale di Uomini e donne ha intervistato l'esuberante opinionista Tina Cipollari. Ad un passo dalla conclusione del programma, la dama ha svelato alcuni particolari in merito a ciò che accade nel corso delle varie puntate tra lei e Gemma quando la telecamera non le inquadra.

L'ostilità che c'è ta le due donne è, ormai, cosa risaputa e ampiamente discussa: Tina e Gemma non riescono proprio ad andare d'accordo e non nascondono minimamente il loro astio nel corso delle varie registrazioni.

Da quanto emerge in video, però, sembra proprio che la Cipollari esageri troppo nei confronti della sua rivale, la Galgani invece passa spesso come la vittima sacrificale di tutto. Ebbene, nel corso di un'intervista con Uomini e Donne Magazine, l'opinionista ha voluto spiegare meglio la situazione, raccontando la sua verità. La donna ha detto che Gemma, quando non è inquadrata, le fa brutti gesti e le dice cattive parole.

Quando la telecamera non la inquadra Gemma farebbe gestacci e direbbe brutte parole a Tina

Il trono over di Uomini e Donne è associato alle continue discussioni tra la dama bianca Gemma Galgani e l'esuberante opinionista Tina Cipollari.

La vamp di Canale 5 non perde occasione per screditare ed infangare la sua rivale, la Galgani dal canto suo sembra all'apparenza molto più pacata, anche se, quando ne ha l'occasione, la coglie per mandare velenose frecciatine all'opinionista. A proposito del loro rapporto, durante una recente intervista concessa al settimanale Uomini e Donne Tina ha svelato che Gemma è molto dispettosa e furba. La donna, infatti, secondo quanto rivelato dalla Cipollari, aspetterebbe il momento di non essere inquadrata per fare gestacci e dire cattive parole a Tina.

L'opinionista ha detto che lei, invece, va a braccio e non si cura tanto della presenza o meno delle telecamere. Proprio per questo motivo è sempre lei a passare per quella aggressiva.

Tina commenta la secchiata d'acqua a Gemma

Ad ogni modo, qualche accenno in merito alla questione è stato fatto anche nel corso di una delle ultime messe in onda del torno over di Uomini e Donne. In tale occasione, infatti, la Cipollari ha riportato alla luce la questione ma non è stata creduta.

Proprio in virtù di ciò, l'opinionista ha detto di essersi fatta giustizia da sola gettando un secchio d'acqua fredda contro la sua rivale, vendicandosi di tutto una volta per tutte. Tina, infatti, ha commentato anche questo episodio e ha giustificato la sua azione proprio facendo leva sul fatto che, non essendo creduta, ha preferito agire per conto suo.

La donna, inoltre, ha concluso la sua intervista dicendo di essere molto amata dal pubblico, nonostante questi gesti.

Evidentemente un motivo ci sarà.