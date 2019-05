Risale a poche ore fa la 'chiacchierata notturna' che Giulia De Lellis ha fatto con i suoi fan su Instagram. Rispondendo ad alcune domande che le hanno posto i suoi oltre 4 milioni di followers, la romana ha inevitabilmente riacceso i riflettori del Gossip sulla sua vita.

A chi le ha chiesto delucidazioni sul suo attuale rapporto con Andrea Damante, l'influencer ha replicato in modo vago: nonostante abbia ammesso che tra lei e il dj c'è un forte legame, la 23enne non ha specificato se oggi sono tornati insieme oppure no.

La De Lellis incuriosisce: 'Un giorno vi racconterò una storia'

C'era grande attesa da parte degli appassionati di gossip sulle prime dichiarazioni ufficiali che Giulia De Lellis avrebbe fatto sul chiacchierato ritorno di fiamma con Andrea Damante: dopo essere stata avvistata in compagnia dell'ex fidanzato in varie occasioni nell'ultimo periodo, la ragazza ha deciso di confidarsi con i suoi tanti fan anche su questo argomento.

Giulia De Lellis su Andrea Damante: 'Siamo due persone con un legame, insieme o separati'.

Dopo aver proposto agli oltre 4 milioni di followers che ha su Instagram il gioco 'Fammi una domanda', la fashion blogger ha scelto di rispondere a chi le ha chiesto: 'Cosa siete con Andrea?'.

'Me lo chiedete spesso. Non è che svago, ma non ha senso l'argomento. Questa domanda, però, mi piace perché ha senso', ha esordito la giovane nello sfogo che tutti i siti stanno riportando in queste ore.

'Io e lui siamo due persone che si sono amate e poi lasciate.

Due persone con un legame (ovvio), che vogliono vivere la propria vita serenamente, a prescindere se insieme o separati', ha fatto sapere l'influencer.

Nessuna ammissione e nessuna smentita, dunque, da parte di Giulia alla voce che la vorrebbe di nuovo in coppia con il tronista che l'ha scelta a Uomini e donne tre anni fa circa.

'Se vi fa piacere, un giorno vi racconterò una storia, ma quando me la sentirò', ha aggiunto la De Lellis senza specificare a cosa di riferisce.

Il post della romana si è concluso con la seguente riflessione: 'Tranquilli, io non posso avere segreti pur volendo'.

Giulia promuove ancora il nuovo singolo di Irama

Altre due risposte molto interessanti che ha dato la De Lellis ieri sera su Instagram, sono quelle che sembrano essere riferite al palese riavvicinamento che c'è stato di recente con Damante. Ad una fan che le ha chiesto se nella vita si può perdonare, la ragazza ha fatto sapere: 'Certo, ma con il tempo. Tanto tempo'.

'Si ritorna sempre dove si è stati bene?', ha domandato qualcun'altro a Giulia.

'Se si è stati veramente bene sì. Magari andando via per capire meglio, ma poi torniamo', ha ribattuto la giovane.

Insomma, tutte queste dichiarazioni lasciano presagire ad un imminente lieto fine per i 'Damellis', nonostante l'influencer e il dj continuino a minimizzare il loro rapporto.

Un altro argomento che la romana ha affrontato con i suoi sostenitori riguarda un altro suo famoso ex Irama. A chi le ha chiesto come stanno oggi le cose tra lei e il cantante, la De Lellis ha risposto usando le stesse identiche parole con le quali ha descritto il suo legame con Andrea; in più, però, la 23enne ha ricordato ai suoi 4 milioni di followers che qualche giorno fa è uscito il nuovo singolo del ragazzo dal titolo 'Arrogante', invitando tutti ad ascoltarlo e scaricarlo.