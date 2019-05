Oggi, giovedì 30 maggio, Francesca Fialdini è stata ospite a Vieni da me, programma pomeridiano in onda su Rai 1 dalle 14 alle 16:30. La conduttrice de La Vita in diretta si è raccontata, parlando della sua carriera lavorativa, del rapporto con i suoi colleghi e dei suoi progetti futuri, ai microfoni di Caterina Balivo.

La Fialdini e la verità sulla sua vita privata

Durante l'intervista, Caterina Balivo ha chiesto a Francesca Fialdini se avesse il desiderio di diventare mamma. "Si, c'è.

Desidero avere un figlio in futuro ma per farlo bisogna essere in due", ha risposto la donna. Poi la conduttrice ha incalzato dicendo se nella vita privata della donna ci fosse un uomo con il quale realizzare questo progetto: "Si, c'è e ne sono innamorata pazza", ha replicato la Fialdini, senza però svelare l'idendità dell'uomo fortunato. "Ci devi dire qualcosa?", ha chiesto la Balivo, accennando la possibilità che la conduttrice de La Vita in diretta potesse essere incinta. La Fialdini ha smentito, ma non ha escluso che la cicogna potrebbe arrivare in futuro magari non molto lontano.

Francasca Fialdini, ospite a Vieni da me

Francesca svela il rapporto con i suoi colleghi

Nell'intervista a Vieni da Me, Francesca Fialdini ha raccontato il suo rapporto con Franco Di Mare: "Io e Franco ci siamo sentiti una squadra. Ci siamo voluti davvero bene. E' un maestro e ha rappresentato un'ottima scuola per me". Poi la giornalista romana ha svelato qualcosa su Alberto Matano: "E' una persona molto preparata. Lui è intelligente e non ti fa pesare mai nulla. Alberto è un vero amico".

Inoltre, la Fialdini ha ricordato con piacere l'esperienza lavorativa con Gigi e Ross, lodandoli come professionisti ma sopratutto come uomini: "Trovo che siano degli uomini da sposare perché sono dei padri eccezionali e sopratutto dei mariti da bacio".

La Fialdini e il futuro incerto a La Vita in diretta

Ultimamente stanno circolando alcune notizie secondo le quali Francesca Fialdini potrebbe abbandonare definitivamente il timone de La Vita in diretta per dedicarsi ad altri progetti lavorativi.

Sarà davvero così? Chissà, attualmente la conduttrice romana continua a lavorare in Rai, aspettando gli sviluppi delle prossime settimane. Non è da escludere una riconferma della coppia Fialdini -Timperi. Dopo le difficoltà iniziali e le varie frecciatine, ii due presentatori stanno instaurando un rapporto di stima e di rispetto reciproco, divertendosi a creare simpatici siparietti per intrattenere il pubblico.