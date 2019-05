Oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono Classico. Quanto trasmesso nel pomeridiano fa riferimento alla registrazione dello scorso 23 aprile, con protagonista il percorso di Andrea Zelletta. Stando alle anticipazioni riportate dal sito 'Il Vicolo delle news', nella puntata di oggi il tronista eliminerà Giorgia, rimanendo quindi con le tre corteggiatrici Natalia, Muriel e Klaudia. Con quest'ultima, dopo le liti e le incomprensioni dell'ultima puntata, potrebbe essere tornato il sereno, tanto che la giovane ritornerà nello studio di Maria De Filippi, pronta a conquistare il giovane pugliese.

Uomini e donne, puntata 9 maggio: Klaudia torna a corteggiare Andrea

U&D, spoiler 9 maggio: Klaudia torna in studio

Il trono di Andrea è sempre più caotico e in ogni puntata il tronista deve affrontare discussioni e polemiche con le sue corteggiatrici, che puntualmente si arrabbiano per i suoi atteggiamenti. Dopo la scorsa puntata, Zelletta ha voluto chiarire con Klaudia, che dichiarerà al tronista di aver cominciato a provare sentimenti importanti per lui, motivo per il quale resta delusa quando vede determinate situazioni.

La discussione tra i due terminerà con la minaccia della corteggiatrice di non fare più ritorno in studio. Dopo aver effettuato l'esterna con Muriel, Andrea deciderà di rivedere Klaudia, andando sotto casa sua, ma la giovane ribadirà la volontà di abbandonare il programma. Per paura di perderla, Andrea le scriverà una lettera e da quanto si apprende dalle ultime anticipazioni, Klaudia sarà presente in studio nella puntata in onda oggi pomeriggio.

Durante l'appuntamento odierno vi sarà l'ennesima discussione in studio tra Natalia e il tronista, con la giovane valtellinese ancora una volta delusa dal comportamento di Andrea.

Trono classico, anticipazioni: Zelletta elimina Giorgia

Nella puntata in onda oggi, Andrea Zelletta deciderà a sorpresa di eliminare la corteggiatrice Giorgia. Il ragazzo giustificherà la sua scelta dicendo, che da alcune settimane non pensa più a lei quando termina le esterne, motivo per il quale ritiene opportuno proseguire solo con le altre corteggiatrici.

Giorgia, stando a quanto riportato da 'Il Vicolo delle news', prima di abbandonare lo studio di Uomini e donne vorrà togliersi qualche sassolino dalla scarpa e accuserà Andrea di averla presa in giro. Già da tempo la ragazza nutriva il sospetto che il tronista l'avesse 'costretta' a rimanere nel programma solo per far ingelosire le altre ragazze. Dichiarazioni già smentite da Zelletta, ma che nella puntata di oggi troveranno l'appoggio del pubblico e degli opinionisti.

Dopo lo sfogo di Giorgia, la ragazza saluterà e uscirà dallo studio di Maria De Filippi.