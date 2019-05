Giulia Cavaglia, anche se è ad un passo dalla scelta finale, sembra essere piuttosto combattuta. La tronista è molto attratta da Manuel Galiano, ma allo stesso tempo si trova bene anche con Giulio Raselli. La bella torinese vede in entrambi i suoi corteggiatori le caratteristiche dell'uomo ideale. I due corteggiatori di Uomini e donne nelle scorse ore si sono resi protagonisti di un duro scontro sui social e Galiano sembra aver avuto la peggio.

Tramite il suo profilo social Giulio ha pubblicato uno scatto in cui compare con la tronista torinese.

U&D, Manuel Galiano minacciato di morte dopo uno scontro social con Giulio Raselli

Per l'occasione Raselli ha deciso anche di scrivere una dedica: "Stiamo in silenzio". A quanto pare il gesto di Giulio non è passato inosservato agli occhi di Manuel che a sua volta ha subito lanciato una frecciatina velenosa. Galiano infatti, sarebbe convinto che il suo rivale in amore, pur di attirare follower, sarebbe disposto a fare di tutto: "Ti venderesti pure la sorella oltre che a stare zitto. Mai visto un lecchino così".

In seguito all'Instagram Stories di Galiano sui social si è scatenata una vera e propria battaglia.

Molti fan di Giulio hanno iniziato a lasciare dei commenti attaccando duramente il corteggiatore. In particolare un follower di Giulio Raselli si è lasciato andare andando oltre. Il leone da tastiera in un messaggio avrebbe minacciato Manuel augurando la morte a lui ed i suoi familiari. A quel punto il calciatore, rimasto molto colpito dall'odio mostrato nei suoi confronti, ha deciso di rispondere all'hater con un messaggio. Manuel Galiano si è detto molto deluso per quanto avvenuto.

Tina Cipollari furiosa con Manuel

Durante la registrazione del Trono Classico avvenuta ieri, i presenti in studio hanno assistito ad un litigio tra Tina Cipollari e Manuel Galiano, l'indiscrezione è stata riportata da Il Vicolo delle news. La storica opinionista del dating condotto da Maria De Filippi sarebbe rimasta infastidita per il comportamento mostrato dal corteggiatore. A quel punto Galiano sentendosi attaccato, ha dato vita ad un botta e risposta con la Cipollari, sfociato poi in una lite.

L'accusa nei confronti di Manuel è quella di non essersi presentato in esterna con la tronista. Quando la Cavaglia è andata sotto casa del ragazzo per chiarire, Manuel ha continuato a restare sulle sue senza trovare un punto d'incontro. Solo dopo aver capito di essere stato troppo duro, il corteggiatore è corso a Torino per scusarsi con Giulia ed in seguito tra i due è scattato un bacio. L'esterna con Manuel non è stata l'unica ricca di baci e coccole, poiché Giulia si è lasciata andare con Raselli.

Quest'ultimo comportamento mostrato dalla tronista ha scatenato la gelosia di Manuel che ha dato vita ad un nuovo battibecco con Giulio dove sono volate anche delle parole grosse.