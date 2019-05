Durante l'ultima puntata andata in onda di Uomini e donne è accaduto un episodio alquanto increscioso. Tina Cipollari stava, come sempre, prendendo in giro Gemma Galgani. In questa occasione, l'esuberante opinionista ha chiesto alla dama di struccarsi in modo da mostrarsi al naturale. La donna, però, si è opposta alle continue richieste insistenti della sua interlocutrice. Da lì in poi c'è stato un battibecco che si è concluso con un piccolo incidente per la dama torinese.

Uomini e Donne: Tina ferisce Gemma in un occhio

Tina, infatti, ha involontariamente colpito l'occhio della Galgani. Quest'ultima si è chinata e, successivamente, è corsa fuori dallo studio. Anche Maria De Filippi è intervenuta per sincerarsi delle condizioni di salute della donna. Un volta raggiunto il dietro le quinte, è intervenuto anche il medico del programma per appurare le condizioni della Galgani.

Il battibecco tra Tina e Gemma finisce male: la dama torinese si fa male ad un occhio

Tina e Gemma si sono rese protagoniste, ancora una volta, di un teatrino al alto tasso 'trash'.

Questa volta, però, lo scontro si è concluso in modo negativo per la dama torinese. La Cipollari, infatti, durante la puntata, si è avvicinata con aria minacciosa alla sua rivale e le ha chiesto con insistenza di rimuovere tutto il trucco con delle salviette struccanti. Gemma si sarebbe rifiutata, dicendo all'opinionista che si sarebbe struccata solo se l'avesse fatto anche lei. La Cipollari ha insistito a tal punto che la Galgani ha preso qualche salvietta, facendo finta di rimuovere leggermente il make-up.

Tina, però, non ha affatto gradito il tentativo della donna di sottrarsi a tale "prova": così ha provato a struccarla lei con forza. Nel farlo, però, la Cipollari ha colpito inavvertitamente l'occhio della sua interlocutrice. Gemma, infatti, si è chinata ed è rimasta così per alcuni secondi.

Dietro le quinte arriva il medico per visitare Gemma

La padrona di casa Maria De Filippi si è subito avvicinata per appurare le sue condizioni di salute, continuando a chiedere all'esponente del parterre femminile se si fosse fatta male.

Ad un certo punto, la donna è uscita dallo studio mettendosi le mani sul volto. Tina ha ironizzato dicendo: "Chiamate un medico". Una volta raggiunto il dietro le quinte, la Galgani si è seduta e Maria l'ha seguita per vedere come stesse. A quel punto è intervenuto anche il medico dello staff per appurare le condizioni del suo occhio. Fortunatamente, non si è trattato di nulla di grave, ad ogni modo la questione ha generato apprensione. Nel frattempo, la Cipollari ha continuato, per tutta la durata della visita medica, a prendere in giro la dama torinese dicendole di provarci anche con il dottore.