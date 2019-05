Ieri, martedì 7 maggio, è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne e, come di consueto, sono trapelate numerose anticipazioni in merito a quanto accaduto ai vari tronisti. Ad animare lo studio ci ha pensato subito Andrea Zelletta. Maria De Filippi ha fatto prima sedere Angela e Giulia e ha fatto entrare Andrea in un secondo momento. Dopo l'ingresso delle corteggiatrici Klaudia e Natalia, la conduttrice ha mandato in onda le esterne dove Zelletta è sembrato estremamente vicino a Natalia al punto da vederla per ben tre volte.

Uomini e Donne anticipazioni, Muriel lascia il programma

Tra i due ci sono stati baci appassionati e questo ha fatto scoppiare in lacrime Klaudia. Per quanto riguarda Muriel, invece, dopo una fugace discussione dietro le quinte, la ragazza ha deciso di non tornare più in puntata.

Muriel lascia la trasmissione, Andrea bacia appassionatamente Natalia

Il trono di Andrea Zelletta è sicuramente tra quelli più movimentati di sempre. Il ragazzo è prossimo alla scelta eppure le cose con le sue corteggiatrici sono alquanto travagliate.

Pubblicità

La registrazione di ieri, martedì 7 maggio, di Uomini e Donne è incominciata proprio da lui. Il ragazzo è andato a prendere Natalia una volta finita la precedente puntata. Nel tragitto, però, ha incontrato Muriel per i corridoi. I due hanno avuto una discussione pesantissima al termine della quale la ragazza ha deciso di non tornare più in studio. Una volta raggiunta Natalia, invece, i due sono sembrati in un primo momento freddi, ma successivamente ci sono state altre due esterne dove si sono scambiati baci appassionati. Il momento più importante è stato sicuramente quando Zelletta ha invitato Natalia a casa sua e le ha presentato il suo coinquilino.

Klaudia in lacrime in studio

Nel vedere le esterne con Natalia, Klaudia è scoppiata in lacrime e, a quel punto, allora Maria De Filippi ha interrotto la clip ed è tornata in studio. La ragazza si è detta convinta del fatto che Andrea sceglierà Natalia. Nel tentativo di calmarla, Andrea le ha chiesto di ballare e i due si sono chiariti. Successivamente, il tronista ha chiesto che fosse mandato in onda il continuo dell'esterna con Natalia. Una volta terminata l'esterna, si è passati a Klaudia e, anche in questo caso, la passione li ha travolti e i due non hanno potuto fare a meno di baciarsi.

Pubblicità

Per quanto riguarda Muriel, invece, la conduttrice ha informato il tronista che la ragazza non sarebbe venuta per problemi di lavoro. Ad ogni modo, così come già anticipato nel corso della discussione avuta precedentemente, Muriel ha intenzione di eliminarsi e Andrea pare non abbia intenzione di farle cambiare idea.