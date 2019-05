Lo storico dating condotto da Maria De Filippi sta per giungere al termine. I tre giovani seduti sul Trono Classico di Uomini e donne sono davvero ad un passo dalla scelta finale anche se ancora sembrano essere piuttosto indecisi. Angela Nasti dopo un percorso iniziato in salita ha rilasciato un'intervista al magazine del programma, dove parla delle sue sensazioni.

La sorella di Chiara Nasti appena seduta sul trono è stata molto criticata per il suo comportamento.

U&D, Angela Nasti verso la scelta: sempre più indecisa tra Luca e Alessio

In più occasioni la giovane napoletana ha avuto dei duri battibecchi con la sua compagna di viaggio, Giulia Cavaglia. A causa dei vari litigi ad Angela è stato rimproverato di non dedicare abbastanza tempo ai suoi corteggiatori.

Sulle pagine del magazine dedicato ai tronisti, Angela ha confessato che nonostante la scelta sia vicina è ancora molto confusa. Baldassarre fin dal primo momento era uno dei suoi pretendenti preferiti ma il comportamento del ragazzo, ha portato la tronista ad eliminarlo.

Ad oggi Angela Nasti è sempre più indecisa se terminare la sua esperienza con Luca o Alessio. La bella tronista ha confessato di trovarsi bene con entrambe i ragazzi. La Nasti su Alessio ha rivelato di non aver alcun dubbio del suo interesse e lo vede molto vicino al suo modo di fare. Nel caso di Luca invece la situazione è un po’ più complicata. Secondo la tronista, il ragazzo sarebbe molto introverso e riservato.

Tuttavia, Angela Nasti ha cercato di lasciarsi andare ma nonostante fosse arrivato un bacio con entrambe i rivali in amore, i dubbi della ragazza sono ancora molti.

Inoltre, Angela ha dichiarato alla rivista di non aver mai preso l'eventualità di ricevere un due di picche dai suoi corteggiatori. La giovane è convinta che qualora avvenisse, durante la conoscenza Luca e Alessio abbiano solamente giocato. Angela durante l'intervista ha anche ammesso che per lei il giorno della scelta sarà unico e indimenticabile per il resto degli anni indifferentemente da chi sceglierà.

Maria De Filippi cancella le scelte serali

Da qualche giorno a questa parte gira l'ipotesi che Maria De Filippi abbia cancellato gli speciali dedicati alla scelta finale al castello.

L'indiscrezione è stata lanciata da Davide Di Maggio, e racconta che a causa della messa in onda di Ciao Darwin, la padrona di casa dello storico dating abbia scelto di non sconvolgere il palinsesto Mediaset. Dunque per Giulia Cavaglia, Andrea Zelletta e Angela Nasti torneranno le classiche poltrone rosse al centro dello studio ed in caso di risposta positiva scenderanno i petali. I tronisti andranno al castello ma solamente per effettuare l'ultima esterna prima del 'grande giorno'.