Sono ben otto le coppie che si sono formate quest'anno negli studi di Uomini e donne: tra scelte nel Castello e fidanzamenti in diretta su Canale 5, tutti i protagonisti del trono classico hanno avuto il lieto fine che sognavano. Oggi, al termine della stagione del dating-show, è toccato a Giulia Cavaglià prendere la sua decisione finale: la torinese, esattamente come è accaduto ad Angela Nasti e ad Andrea Zelletta nei giorni scorsi, ha avuto un "sì" dal corteggiatore che ha scelto, Manuel Galiano.

U&D va in vacanza dopo aver formato tre nuove coppie

È terminata questo pomeriggio la stagione 2018/2019 di Uomini e Donne: Maria De Filippi, infatti, ha salutato il pubblico con ben tre appuntamenti in diretta dedicati alle scelte dei protagonisti del Trono Classico. Tra mercoledì 29 e venerdì 31 maggio, infatti, si sono conclusi i percorsi alla ricerca dell'anima gemella di Angela, Andrea e Giulia.

La Nasti ha preferito Alessio Campoli a Luca Daffrè due giorni fa ma, a far parlare in queste ore, è il Gossip secondo il quale la tronista e il romano si conoscessero da molto tempo prima di approdare in trasmissione.

Uomini e Donne, le coppie di quest'anno: Lorenzo e Claudia, Andrea e Natalia e tanti altri.

A smentire questa notizia, è stata la redattrice Raffaella Mennoia con alcuni video che ha pubblicato su Instagram.

Ieri è toccato a Zelletta prendere una decisione dopo oltre 4 mesi di conoscenza con molte ragazze davanti alle telecamere: il tarantino ha scelto Natalia Paragoni ed ha salutato tra le lacrime Klaudia Poznanska.

Poche ore fa, infine, la Cavaglià ha comunicato a Manuel Galiano che è con lui che vuole fidanzarsi; Giulio Raselli ha lasciato lo studio con l'amaro in bocca dopo il "no" che ha ricevuto dalla torinese.

Tutti e tre i tronisti che hanno animato la seconda parte della stagione di U&D (da febbraio a maggio), hanno ricevuto un "sì" come risposta dai corteggiatori che hanno scelto.

L'amore trionfa a U&D: l'unico 'no' quello di Andrea a Teresa

A Giulia e Manuel, Andrea e Natalia, Angela e Alessio, si aggiungono altre 5 coppie che si sono formate nel corso della stagione di Uomini e Donne che è appena finita. Risalgono a circa tre mesi fa, infatti, le puntate serali che il dating-show ha dedicato ai 4 protagonisti del Trono Classico che sono stati in carica da settembre a febbraio.

Andrea Cerioli ha spiazzato tutti quando ha deciso di abbandonare il programma mano nella mano con Arianna Cirrincione a pochi giorni dall'inizio del prime time.

La prima a scegliere nel Castello, è stata Teresa Langella: la ragazza, a differenza dei "colleghi", ha ricevuto un "no" da Andrea Dal Corso e non ha potuto festeggiare con parenti e amici nella location da sogno che la redazione aveva messo a disposizione di tutti i tronisti. Come sanno tutti, però, il veneto ha cambiato idea dopo poche settimane ed oggi lui e la napoletana stanno insieme e sono più felici che mai.

Lorenzo Riccardi ha preferito Claudia Dionigi a Giulia Cavaglià (che dopo il no è diventata tronista): il "Cobra" e la sua compagna sono già andati a vivere insieme a Latina.

Ivan Gonzalez ha scelto Sonia Pattarino dopo aver visto Natalia Paragoni avvicinarsi sempre più a Zelletta: a dispetto di quello che pensavano i più scettici, i due sono tutt'ora fidanzatissimi e lei trascorre molto tempo in Spagna da lui.

Luigi Mastroianni, infine, si è dichiarato ad Irene Capuano al termine dell'ultima puntata serale di U&D; anche questi due giovani stanno insieme e sono appena tornati da un viaggio a Bali molto romantico.

Dunque, il bilancio di questa stagione del format di Maria De Filippi è più che positivo: tutti e 8 i tronisti che si sono avvicendati sulla poltrona rossa, hanno avuto il lieto fine che sognavano, e chissà che qualcuno di loro non accetti di mettersi alla prova nella prossima edizione di Temptation Island.