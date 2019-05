Francesca De André è una delle protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello 16. Nelle ultime settimana la donna è stata parecchio al centro dell'attenzione per via del suo rapporto con Gennaro Lillio, concorrente nella casa, e di Giorgio che può ormai definirsi il suo ex. Sul conto di quest'ultimo è infatti venuta alla luce la verità sul suo tradimento e proprio la scorsa settimana il ragazzo è entrato nel programma per dire la sua. La De André sembra adesso essere più tranquilla e rilassata con Gennaro, ma nella giornata di ieri si è lamentata per un rimprovero del GF.

Grande Fratello 16, la De André si lamenta delle troppe attenzioni della produzione

L'occhio del ciclone è sicuramente rivolto verso Francesca e Gennaro. I due si stanno parecchio avvicinando nelle ultime giornate e quanto pare si sarebbero anche baciati sotto le coperte. Se prima la donna sembra essere stata più restia nell'avvicinarsi, dopo il chiarimento con Giorgio pare essere molto più sciolta.

Nella giornata di ieri, la ragazza si è arrabbiata con il Grande Fratello in seguito ad un richiamo.

La De Andrè attacca il GF : 'Basta, guardano tutto il giorno quello che facciamo io e te'.

I due si trovavano all'interno della sauna quando Gennaro ha iniziato a parlare all'orecchio della concorrente. Un'autrice li ha subito richiamati, ma mentre Lillio si è messo a sbuffare per il rimprovero ricevuto, la De André è andata oltre. La ragazza ha infatti iniziato a lamentarsi dicendo: 'Devono stare proprio tutto il giorno a guardare quello che facciamo, altrimenti non hanno niente da tirare fuori. Adesso basta'.

Francesca furiosa con Gennaro a causa si Taylor Mega

L'entrata in gioco nella casa del Grande Fratello da parte della bella Taylor Mega, sembra aver insinuato parecchia gelosia nella De André.

Gennaro ha dichiarato, fin prima dell'ingresso dell'influencer, che proprio quest'ultima le piace molto. Il napoletano e Taylor stanno instaurando una rapporto di conoscenza reciproca negli ultimi giorni, cosa che non sembra per niente piacere alla concorrente del reality. Inoltre, i due sono stati ammanettati insieme a causa di un gioco ideato dalla produzione e la cosa non è per niente piaciuta alla figlia di Cristiano. La ragazza ha infatti invitato Lillio, con toni molto accesi, di starle lontano.

In confessionale ha poi dichiarato che Gennaro fa il Galletto e che proprio lei gli avrebbe fatto passare la voglia.

Francesca, comunque, sembrano non essere completamente libera dai sentimenti provati per i suo ex ragazzo. Secondo Erica Piamonte, la ragazza non avrebbe completamente chiuso con Giorgio dato che ha detto che bisogna saper perdonare. Non resta dunque che attendere per scoprire come si evolverà la situazione all'interno del reality.