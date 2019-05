L'episodio di Un posto al sole, andato in onda il 2 maggio, è stato uno dei più attesi di questa stagione, non solo perché primo episodio doppio del 2019, ma perché ci avrebbe rivelato il destino di Tommaso. Attorno al personaggio si era creata un'aura di mistero, sebbene i più informati, sapessero che Michele Cesari (Tommaso Sartori dal 2011 al 2015) non avrebbe partecipato ad Un posto al sole, i fan hanno continuato a sperare in un suo ritorno.

Erik Tonelli (Leonardo Arena) - Ph. Giuseppe D'anna

Purtroppo ieri, attraverso il prigioniero Leonardo Arena, ci è stata svelata l'amara verità: Tommaso è morto. La notizia ha gettato i fan nello sconforto più totale, tanto che hanno inondato le bacheche, di pagine e gruppi, con messaggi carichi di tristezza come se a sparire fosse stata una persona reale.

La morte di Tommaso

Nel doppio episodio del 2 maggio Leonardo Arena (Erik Tonelli) ha ammesso che, nel momento del rapimento, il vero Tommaso è morto nel tentativo di fuggire.

I due erano diventati grandi amici, anche se non si conoscono ancora i dettagli delle loro azioni in Messico. Leonardo aveva ricevuto diverse confidenze da Tommaso, e il ragazzo le ha sfruttare per sostituirsi a lui agli occhi dei rapitori. Leonardo era a conoscenza sia delle possibilità economiche della famiglia di Tommy, che della bontà di Filippo (Michelangelo Tommaso) e, in un tentativo disperato, ha cercato di sfruttare questa situazione per salvarsi la vita.

La scelta di Filippo

Nell'episodio di questa sera, Filippo si troverà a dover prendere una decisione difficilissima, l'uomo dovrà decidere le sorti di Leonardo dando o meno il consenso di pagare il riscatto al padre. Filippo non se la sentirà di abbandonare il ragazzo al suo tragico destino e comunicherà a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) che può procedere con il pagamento. La somiglianza tra Leonardo e Tommaso è stata ribadita anche da Filippo nell'episodio di ieri e aveva fatto sperare in fan in un recasting del personaggio, ma in realtà Tommy è morto e il suo personaggio non verrà più riproposto.

Ferri schiacciato dai sensi di colpa

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato molto spazio al personaggio di Ferri. L'uomo ha avuto sempre un rapporto molto contrastante con Tommaso, ma il suo sguardo nell'ultima puntata in cui comparve quest'ultimo ha fatto credere a tutti che lui in fondo tenesse molto anche a quel figlio così bistrattato. Roberto verrà assalito dai sensi di colpa e scoprirà dei lati di Tommaso di cui non era a conoscenza.

È probabile pensare che l'uomo deciderà di indagare sugli ultimi giorni della vita di Tommaso assieme a Leonardo, del resto quest'ultimo aveva svelato di conoscere il posto in cui si trova il suo corpo.